Son dakika haber: Libya, Umman, Kuveyt ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Son dakika haber: Libya, Umman, Kuveyt ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

01.12.2020 18:19
Son dakika haber: Libya, Umman, Kuveyt ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 1196'ya, Umman'da 1430'a, Kuveyt'te 881'e ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 576'ya yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 1196'ya, Umman'da 1430'a, Kuveyt'te 881'e ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 576'ya yükseldi.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, salgında 13 kişinin daha vefat ettiği, 608 yeni vaka kaydedildiği, 391 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1196'ya, vaka sayısının da 83 bin 417'ye çıktığı, iyileşenlerin sayısının ise 54 bin 209 olduğu ifade edildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 209 yeni vaka tespit edildiği, 225 kişinin ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Toplam can kaybının 1430'a, vaka sayısının da 123 bin 908'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısının ise 115 bin 441'e ulaştığı aktarıldı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 4 kişi daha hayatını kaybetti, 1289 yeni vaka kaydedildi, 768 kişi ise sağlığına kavuştu.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 576'ya, vaka sayısının da 170 bin 149'a yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 155 bin 667 oldu.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 1 kişi daha yaşamını yitirdi, 357 yeni vaka tespit edildi, 554 kişi ise iyileşti.

Böylece toplam can kaybının 881'e, vaka sayısının da 142 bin 992'ye çıktığı ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 137 bin 625'e ulaştı.

Ev işçileri 7 Aralık'tan itibaren yeniden Kuveyt'e dönebilecek

Öte yandan Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ev işçilerinin 7 Aralık 2020'den itibaren yeniden Kuveyt'e dönerek çalışmaya başlayabileceğini duyurdu.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürü Yusuf el-Fevzan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ev işçilerinin ülkeye dönüşü planı kapsamında Kuveyt'e giriş yapanların 2 hafta karantinada kalacağını söyledi.

Bunun, sağlık yetkililerinin karantina uygulamasını kaldırıncaya kadar geçerli olacağını belirten Fevzan, ev işçilerinin Kuveyt'e geri dönüş planının süresinin 4 ay olduğunu aktardı.

Fevzan ayrıca günde 600 kişi olmak üzere yaklaşık 80 bin ev işçisinin Kuveyt'e döneceği öngörüsünde bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Libya, Umman, Kuveyt ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika


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