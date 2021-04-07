Son dakika haber... Lider Beşiktaş, 2 maç sonra kazandı - Son Dakika

Son dakika haber... Lider Beşiktaş, 2 maç sonra kazandı

07.04.2021 21:19
Son dakika haber... Lider Beşiktaş, 2 maç sonra kazandı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi.

Rakibi karşısında ilk yarıda Cenk Tosun'un golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda bulduğu golle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sezon 21. galibiyetini alan ve puanını 67'ye çıkaran Beşiktaş liderliğini sürdürdü.

Siyah-beyazlı takım, 33. haftayı maç yapmadan geçen Galatasaray ile puan farkını ise 6'ya çıkardı.

2 maç sonra güldü

Beşiktaş, ligde 2 maç sonra kazandı.

Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor'a 3-0 üstünlük kurdu.

4 karşılaşma sonra gol yemedi

Beşiktaş, ligde 4 maç sonra kalesini gole kapadı.

Ligde son olarak Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği maçta gol yemeyen siyah-beyazlı ekip; Gaziantep (2-1), Medipol Başakşehir (3-2), Fenerbahçe (1-1) ve Kasımpaşa (0-1) karşılaşmalarında rakiplerine engel olamamıştı.

Beşiktaş ilk yarıda direklere takıldı

Siyah-beyazlı takımın ilk yarıda üç topu direkten döndü.

Maçın ilk saniyelerinde pozisyon bulan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın şutunda, şeni yuvarlak yan direkten döndü.

Cenk Tosun ve Welinton'un vuruşlarında da top direkten döndü ve siyah-beyazlı takım ilk yarıda farkı açma fırsatını kaçırdı.

Cenk Tosun 3 yıl 3 ay sonra Vodafone Park'ta gol sevinci yaşadı

Beşiktaş'ın ilk golünü atan Cenk Tosun, 3 yıl 3 ay sonra Vodafone Park'ta gol sevinci yaşadı.

2017-2018 sezonun devre arasında Beşiktaş'tan İngiltere'nin Everton takımına transfer olan Cenk, siyah-beyazlı formayla Dolmabahçe'deki son golünü 28 Aralık 2017'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmada gol sevinci yaşamıştı.

Beşiktaş'a kiralık olarak bu sezon dönen Cenk Tosun, ligde 3. kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı oyuncu, Gençlerbirliği karşılaşmasında fileleri iki kez havalandırmıştı.

Ghezzal'den şık gol

Beşiktaş'ı 2-0 öne geçiren golü atan Rachid Ghezzal, Gençlerbirliği maçında olduğu gibi yine şık bir gol imza attı.

Bu sezon siyah-beyazlı takıma hücumda verdiği katkıyla dikkati çeken Ghezzal, ligde ikinci kez gol sevinci yaşadı.

N'Koudou 4. golünü attı

Beşiktaş'ta sonradan oyuna giren ve gol atmayı başaran Georges-Kevin N'Kouodu, bu sezon 4. kez fileleri havalandırdı.

N'Koudou, ligdeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor ve Galatasaray maçlarında da gol sevinci yaşamıştı.

De Souza cezalı duruma düştü

Aytemiz Alanyaspor karşısında sarı kart gören Josef de Souza, cezalı duruma düştü.

Bu sezon ayrıca Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor maçlarında sarı kart gören de Souza, cezası nedeniyle 34. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

Aytemiz Alanyaspor üst üste 3 kez mağlup oldu

Aytemiz Alanyaspor, ligde üst üste 3. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 yenen Aytemiz Alanyaspor, sonraki 3 karşılaşmada ayrıca İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 ve Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

Bu sezon 11. yenilgisini alan Aytemiz Alanyaspor, 49 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Cenk Tosun, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Lider Beşiktaş, 2 maç sonra kazandı - Son Dakika Spor


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