Son dakika haber... LifeStart, hayvanların verimliliğini artırırken üreticilere zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor - Son Dakika

Son dakika haber... LifeStart, hayvanların verimliliğini artırırken üreticilere zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor

17.03.2021 11:03
Son dakika haber... LifeStart, hayvanların verimliliğini artırırken üreticilere zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Dünya genelinde 80 ülkede hayvan besleme ve akuakültür balık yemi alanında faaliyet gösteren 100 yıllık Nutreco'ya bağlı Trouw Nutrition Türkiye, hayata geçirdiği LifeStart konsepti ile çiftlik ve kümes hayvanlarının erken dönem beslenme ve üretim performansını bilimsel ve...

Dünya genelinde 80 ülkede hayvan besleme ve akuakültür balık yemi alanında faaliyet gösteren 100 yıllık Nutreco'ya bağlı Trouw Nutrition Türkiye, hayata geçirdiği LifeStart konsepti ile çiftlik ve kümes hayvanlarının erken dönem beslenme ve üretim performansını bilimsel ve sürdürülebilir yöntemlerle geliştirmeyi amaçlıyor.

Trouw Nutrition Türkiye açıklamasına göre, gün geçtikçe artan dünya nüfusunun et, süt ve yumurta gibi temel besin ihtiyacını sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde karşılayabilmek için hayvancılık sektörüne büyük bir rol düşüyor.

Sektörde faaliyet gösteren hayvan yetiştiricileri ise hem talebi karşılayabilmek hem de giderlerini kontrol altında tutabilmekte zorlanıyor.

Trouw Nutrition Türkiye, inovatif bir çözüm olarak hayata geçirdiği LifeStart konsepti ile çiftlik ve kümes hayvanlarının erken dönem beslenme ve üretim performansı kalitesini bilimsel yöntemlerle geliştirerek genetik potansiyellerini en üst düzeye çıkarıyor.

Sürdürülebilir hayvancılığı odağına koyan Trouw Nutrition Türkiye'nin geliştirdiği LifeStart konsepti içerisinde yer alan buzağı, koyun ve keçi mamaları ile civciv ve buzağı başlangıç yemleri sayesinde büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı kategorilerinde faaliyet gösteren üreticiler, hayvanlarının ömrü boyunca yüksek verim elde ediyor.

LifeStart konseptinin temelini bilimsel çalışmalar oluşturuyor

Sağmal inekler hakkında yapılan güncel araştırmalar, hayvanların buzağı olarak adlandırıldıkları ilk dönemlerin çok önemli olduğuna dikkati çekiyor.

Araştırmalara göre, bir buzağının ilk 70 günü, ineğin metabolik programlanması, yaşam süresi ve performansı üzerinde hayati rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Öğüt Köse, LifeStart konseptinin temelinde, erken dönemlerinde doğru ve yoğun bir besleme programı ile yetiştirilen hayvanların ilerleyen dönemlerinde üstün bir performans gösterdiğini kanıtlayan bilimsel çalışmaların olduğunu belirtti.

Köse, "LifeStart'ın yükseltilmiş buzağı besleme programı ile beslenen bir buzağıda, doğumunu izleyen 70 gün boyunca geleneksel yöntemlerle yetiştirilmiş bir buzağıya göre çok daha sağlıklı rumen, doku ve organ gelişimi gerçekleşirken, solunum problemleri ve ishal gibi rahatsızlıkların görülme riski de önemli ölçüde azalıyor. LifeStart programında yetişen bu hayvanlar, ilerleyen zamanda verimliliği yüksek süt üretimi sağlayan, erken buzağılayan, güçlü ve sağlıklı ineklere dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

"Yüksek kaliteli yem katkı maddeleri bağışıklık sistemlerini destekliyor"

Yaşamın ilk günlerinin kanatlı hayvanlar için de çok önemli bir dönem olduğunu vurgulayan Köse, "Civcivlerin de yumurtadan çıktıktan sonraki ilk dönemleri hayati önem taşıyor. Organların yanı sıra bağışıklık, sindirim ve termoregülasyon sistemlerinin gelişmeye devam ettiği bu dönemde hayvanların ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılayarak hayat boyu daha sağlıklı ve yüksek performanslı olmalarını sağlamak mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Trouw Nutrition Türkiye olarak kanatlı hayvanların genetik potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleri için kritik öneme sahip ilk 4 güne odaklanarak civcivlerin besin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan, yem tüketimi ve sindirimi optimize eden ve böylece kanatlı başına karlılığın artmasını sağlayan özel bir yemi ürün gamına dahil ettiklerini aktaran Köse, şunları kaydetti:

"Yüksek kaliteli yem katkı maddeleri de içeren bu ürünümüz kanatlı hayvanların bağırsak sağlığını geliştiriyor, mikrobiyal dengelerini ve bağışıklık sistemlerini destekliyor. Hayvanların nihai vücut ağırlığını, karkas ve göğüs eti verimini artırarak onların yaşam boyu yüksek performans göstermesine yardımcı oluyor. Üretim döngüsünü kısaltarak kanatlı başına karlılığı artırıyor."

"Hayvanların genetik potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz"

Öğüt Köse, LifeStart programı ile sağlıkla büyüyen çiftlik ve kümes hayvanlarının sektöre ve ekonomiye ciddi oranda katkı sağlayacağını belirterek, "Türkiye'de küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı kategorilerindeki hayvanların ortalama verimliliğini arttırmak mümkün. LifeStart konseptimiz ile hayata yeni başlayan genç hayvanlara yatırım yaparak hayvanların genetik potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu bilimsel yaklaşım bize hayvanın erken dönem beslemesine yatırım yapmanın hayvanın potansiyeli ve yaşam boyu performansı üzerinde yoğun ve uzun süreli etkileri olduğunu gösteriyor." ifadelerini kulandı.

Sürdürülebilir hayvancılığı destekleyen bu yöntem ile hayvancılık sektörünün yüksek verim ve kazanç elde ettiğini bildiren Köse, "Bu yıl LifeStart konseptimiz içerisinde yer alan buzağı, koyun ve keçi mamalarımız ile civciv yemlerimizin yanı sıra ilk kez pazara sunacağımız Sprayfo buzağı başlangıç yemi ile hayvancılık sektörüne sağladığımız katma değeri artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırım, Genetik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... LifeStart, hayvanların verimliliğini artırırken üreticilere zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İmamoğlu'nun 2 yılla yargıladığı davada karar çıktı! 354 gün boyunca 20 TL ödeyecek Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi Turizm kentinde uyuşturucu satıcılarına ağır darbe: 200 torbacı yakalandı Hızla gelen araç, işe çıkmak için evden çıkana kadına çarptı! Korkunç anlar kamerada Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor Oyuncu Meral Kaplan, iş yerini bastığı kocasına tırnaklarıyla saldırdı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 419 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 419 liradan işlem görüyor         
12:01
Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı         
11:41
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler         
11:32
Menüsüne vücut direncini yükselten bıldırcın etini ekleyen kebapçı, şimdi siparişleri yetiştiremiyor Menüsüne vücut direncini yükselten bıldırcın etini ekleyen kebapçı, şimdi siparişleri yetiştiremiyor         
11:20
Beşiktaş, eski Galatasaraylı Koray Günter'i transfer etmek için girişimlere başladı Beşiktaş, eski Galatasaraylı Koray Günter'i transfer etmek için girişimlere başladı         
11:03
Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi         
10:37
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var         
10:19
Çanakkale Boğazı'nı kaplayan 'müsilaj' balıkçıların kabusu oldu Çanakkale Boğazı'nı kaplayan 'müsilaj' balıkçıların kabusu oldu         
09:53
AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek         
09:41
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Evlenmelerine izin verilmeyen iki genç el ele tutuşup 4'üncü kattan atladı Evlenmelerine izin verilmeyen iki genç el ele tutuşup 4'üncü kattan atladı         
03:19
Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü         
21:53
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Çiçek satan annesini Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 12:15:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... LifeStart, hayvanların verimliliğini artırırken üreticilere zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei