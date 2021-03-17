Son dakika haber... LifeStart, hayvanların verimliliğini artırırken üreticilere zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor - Son Dakika

Dünya genelinde 80 ülkede hayvan besleme ve akuakültür balık yemi alanında faaliyet gösteren 100 yıllık Nutreco'ya bağlı Trouw Nutrition Türkiye, hayata geçirdiği LifeStart konsepti ile çiftlik ve kümes hayvanlarının erken dönem beslenme ve üretim performansını bilimsel ve sürdürülebilir yöntemlerle geliştirmeyi amaçlıyor.

Trouw Nutrition Türkiye açıklamasına göre, gün geçtikçe artan dünya nüfusunun et, süt ve yumurta gibi temel besin ihtiyacını sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde karşılayabilmek için hayvancılık sektörüne büyük bir rol düşüyor.

Sektörde faaliyet gösteren hayvan yetiştiricileri ise hem talebi karşılayabilmek hem de giderlerini kontrol altında tutabilmekte zorlanıyor.

Trouw Nutrition Türkiye, inovatif bir çözüm olarak hayata geçirdiği LifeStart konsepti ile çiftlik ve kümes hayvanlarının erken dönem beslenme ve üretim performansı kalitesini bilimsel yöntemlerle geliştirerek genetik potansiyellerini en üst düzeye çıkarıyor.

Sürdürülebilir hayvancılığı odağına koyan Trouw Nutrition Türkiye'nin geliştirdiği LifeStart konsepti içerisinde yer alan buzağı, koyun ve keçi mamaları ile civciv ve buzağı başlangıç yemleri sayesinde büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı kategorilerinde faaliyet gösteren üreticiler, hayvanlarının ömrü boyunca yüksek verim elde ediyor.

LifeStart konseptinin temelini bilimsel çalışmalar oluşturuyor

Sağmal inekler hakkında yapılan güncel araştırmalar, hayvanların buzağı olarak adlandırıldıkları ilk dönemlerin çok önemli olduğuna dikkati çekiyor.

Araştırmalara göre, bir buzağının ilk 70 günü, ineğin metabolik programlanması, yaşam süresi ve performansı üzerinde hayati rol oynuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Öğüt Köse, LifeStart konseptinin temelinde, erken dönemlerinde doğru ve yoğun bir besleme programı ile yetiştirilen hayvanların ilerleyen dönemlerinde üstün bir performans gösterdiğini kanıtlayan bilimsel çalışmaların olduğunu belirtti.

Köse, "LifeStart'ın yükseltilmiş buzağı besleme programı ile beslenen bir buzağıda, doğumunu izleyen 70 gün boyunca geleneksel yöntemlerle yetiştirilmiş bir buzağıya göre çok daha sağlıklı rumen, doku ve organ gelişimi gerçekleşirken, solunum problemleri ve ishal gibi rahatsızlıkların görülme riski de önemli ölçüde azalıyor. LifeStart programında yetişen bu hayvanlar, ilerleyen zamanda verimliliği yüksek süt üretimi sağlayan, erken buzağılayan, güçlü ve sağlıklı ineklere dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

"Yüksek kaliteli yem katkı maddeleri bağışıklık sistemlerini destekliyor"

Yaşamın ilk günlerinin kanatlı hayvanlar için de çok önemli bir dönem olduğunu vurgulayan Köse, "Civcivlerin de yumurtadan çıktıktan sonraki ilk dönemleri hayati önem taşıyor. Organların yanı sıra bağışıklık, sindirim ve termoregülasyon sistemlerinin gelişmeye devam ettiği bu dönemde hayvanların ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılayarak hayat boyu daha sağlıklı ve yüksek performanslı olmalarını sağlamak mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Trouw Nutrition Türkiye olarak kanatlı hayvanların genetik potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleri için kritik öneme sahip ilk 4 güne odaklanarak civcivlerin besin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan, yem tüketimi ve sindirimi optimize eden ve böylece kanatlı başına karlılığın artmasını sağlayan özel bir yemi ürün gamına dahil ettiklerini aktaran Köse, şunları kaydetti:

"Yüksek kaliteli yem katkı maddeleri de içeren bu ürünümüz kanatlı hayvanların bağırsak sağlığını geliştiriyor, mikrobiyal dengelerini ve bağışıklık sistemlerini destekliyor. Hayvanların nihai vücut ağırlığını, karkas ve göğüs eti verimini artırarak onların yaşam boyu yüksek performans göstermesine yardımcı oluyor. Üretim döngüsünü kısaltarak kanatlı başına karlılığı artırıyor."

"Hayvanların genetik potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz"

Öğüt Köse, LifeStart programı ile sağlıkla büyüyen çiftlik ve kümes hayvanlarının sektöre ve ekonomiye ciddi oranda katkı sağlayacağını belirterek, "Türkiye'de küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı kategorilerindeki hayvanların ortalama verimliliğini arttırmak mümkün. LifeStart konseptimiz ile hayata yeni başlayan genç hayvanlara yatırım yaparak hayvanların genetik potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu bilimsel yaklaşım bize hayvanın erken dönem beslemesine yatırım yapmanın hayvanın potansiyeli ve yaşam boyu performansı üzerinde yoğun ve uzun süreli etkileri olduğunu gösteriyor." ifadelerini kulandı.

Sürdürülebilir hayvancılığı destekleyen bu yöntem ile hayvancılık sektörünün yüksek verim ve kazanç elde ettiğini bildiren Köse, "Bu yıl LifeStart konseptimiz içerisinde yer alan buzağı, koyun ve keçi mamalarımız ile civciv yemlerimizin yanı sıra ilk kez pazara sunacağımız Sprayfo buzağı başlangıç yemi ile hayvancılık sektörüne sağladığımız katma değeri artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.