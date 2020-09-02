Son dakika haber: Limak Holding'in tarım yatırımı ülkeye 130 milyon dolar girdi sağladı - Son Dakika

Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, "Başta ABD, Japonya, Güney Kore, Vietnam, Avrupa, İngiltere olmak üzere 40 ülkeye ihracat yapmakta olan Limkon şirketimiz, ülkemiz adına katma değeri yüksek ürün satarak bugüne kadar ülkeye 130 milyon doların üzerinde döviz getirmiştir." dedi.

Özdemir, Turkuvaz Medya Grubu ve Para dergisi tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde yeni 10 yılda Türkiye tarımının yol haritasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi"ne katılarak grubunun tarım yatırımları hakkında bilgi verdi.

Tarımın ne kadar önemli ve stratejik bir sektör olduğunun pandemi döneminde net bir biçimde görüldüğünü vurgulayan Özdemir, "ABD'de, Avrupa'da, İngiltere'de, pek çok gelişmiş ülkede market raflarının boş kaldığını, insanların marketleri yağmaladığını gördük. Çok şükür ki ülkemizde ilk günden itibaren devletimiz ve hükümetimizin de aldığı tedbirlerle böyle sahneler yaşanmadı. Biz tarım ve tarım ürünleri açısından gerçekten zengin bir ülkeyiz ama gerçek potansiyelimiz bunun çok daha ötesinde. Buna da iyi tarım uygulamaları, daha iyi organizasyonlar ve doğru yatırımlarla ulaşmamız mümkün diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Tesadüfen bu sektöre girdik ama böylesine bir yatırım yaptığımız için çok mutluyuz"

Limak Grubu olarak, tarım yatırımları ile ön plana çıkmış bir şirket olmadıklarını aktaran Özdemir, yatırımlarının inşaat, enerji, çimento, altyapı yatırımları ve turizm sektörlerinde daha ön planda olduğunu söyledi.

Özdemir, devamla şunları kaydetti:

"Tarım yatırımımız ise grubumuz içinde görece küçük görünse de Adana'da 2008 yılında yapımını tamamladığımız meyve suyu konsantre fabrikamız Limkon... Limkon'un Türkiye'de tarımda katma değer yaratmak açısından iyi bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de konuşmamda bu yatırımımızla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Adana Hacı Sabancı OSB'de 40 bin metrekare kapalı alanda kurulu olan fabrikamızda bugün meyve suyu konsantresi ve domates salçası üretilmektedir.

Bu fabrikanın yapımına neden karar verdiğimizi de kısaca anlatmam gerekirse; Limak olarak o dönemde Adana'da Hacı Sabancı OSB'nin altyapı işlerini yapıyorduk. İşimizi tamamladık fakat o dönemki yönetim, bize para ile ödeme yerine arsa vermeyi teklif etti. Biz de bu teklifi kabul ettik. Sonra da bu fabrikayı kurmaya karar verdik. Biraz tesadüfen bu sektöre girdik ama bugün tarımda böylesine bir yatırım yaptığımız için çok mutluyuz."

"Tarlada çalışan 50 bin kişiye iş imkanı sağlanmıştır"

Nihat Özdemir, Limkon'un; bugün dünya standartlarında üretim yapan, 40 ülkeye ihracatı olan, iyi tarım uygulamaları ile ön plana çıkan bir fabrika haline geldiğini belirterek, tarım sektöründe öncü bir görev de üstlenen Limkon'un, Adana'da ilk kez 4 bin dönüm üzerinde domates yetiştiriciliği yaptığını anlattı.

Çıkan ürünlerin Japonya'ya 12 yıldır ihraç edildiği bildiren Özdemir, domates suyu olarak da satış yaptıklarını söyledi.

Yine aynı amaçla 2009 yılında Ereğli ve Zengen bölgelerinde 1.500 dönüm üzerinde sözleşmeli tarım uygulaması yaparak büyük başarı sağladıklarını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Adana'da yapılan çalışmalar örnek olmuş ve Zengen-Ulukışla-Ereğli bölgelerinde toplam 100 bin dönüm domates ekimine ulaşılmıştır. Bu uygulamanın ilk kez yapıldığı 2009 yılından bu yana yaklaşık olarak tarlada çalışan 50 bin kişiye iş imkanı sağlanmıştır.

Meyve üretiminde ise çiftçilere verdiğimiz eğitim ve yaptığımız sözleşmeli tarım uygulamaları ile aynı zamanda devletimizin de başarıyla uyguladığı meyve havzası projeleri kapsamında her türlü meyvenin bulunduğu bölgede organize bahçelerin artmasına büyük katkıda bulunulmuştur. Bu yolla şirketimiz, 11 yılda 600 bin tonun üzerinde meyve alıp işleyerek doğrudan ve dolaylı olmak üzere 600 bin aileye gelir desteği sağlamıştır. Limkon ayrıca, 2013 yılından itibaren gıda arzı güvenliğine uygun, dünya standartlarında organik ürün üretimine geçerek katma değerli ürün üretmiş ve bu ürünleri dünyanın önemli pazarlarına diğer ürünlerle birlikte 12 yıldır aralıksız satmaktadır."

"Meyve atıkları gübre olarak değerlendiriliyor"

Limak Holding Onursal Başkanı Özdemir, Limak Holding'in tek tarım yatırımı olan Adana'daki Limkon'un, Türkiye'nin dış ticaretine destek verdiğini belirterek, "Başta ABD, Japonya, Güney Kore, Vietnam, Avrupa, İngiltere olmak üzere 40 ülkeye ihracat yapmakta olan Limkon şirketimiz, ülkemiz adına katma değeri yüksek ürün satarak bugüne kadar ülkeye 130 milyon doların üzerinde döviz getirmiştir." dedi.

Üretim standartları açısından da dünyada sayılı firmalar arasında olan Limkon'un, tam otomasyona sahip olduğunu belirten Özdemir, tesisin, Endüstri 4.0 altyapısıyla üretim yaptığını ve insan kaynağı açısından da önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Özdemir, 2010 yılından bu yana üniversitelerin yanı sıra özellikle ara ve kalifiye eleman konularında staj programı başlatan şirketin, bugüne kadar 155 öğrenciye staj imkanı sağladığını, içlerinden başarılı olanların da işe alındığını anlattı.

Kadın istihdamı konusunda duyarlı olan şirketin; yönetimde yüzde 50, çalışanlar arasında da yüzde 40 kadın istihdam ettiğini bildiren Özdemir, şöyle konuştu:

"Çevre konusunda da son derece hassas olan fabrikamız, sürdürülebilirlik prensiplerimiz doğrultusunda sıfır atık üretmektedir. Çıkan meyve atıkları, hayvan çiftliklerinde ve organik tarımda gübre olarak değerlendirilmektedir. Ürettiği ürünlerin tamamı yerli ve milli olan şirketimiz, tarım adına iyi uygulamalar konusunda ülkemizde öncü bir rol üstlenmekte ve üzerine sorumluluk almaktadır.

Son olarak dünyanın en büyük gıda şirketlerinden ADM WILD ile 2013 yılından itibaren ortak üretime geçilmiş, dolayısıyla Dubai'ye gidecek bu yatırım da Türkiye'ye kazandırılmıştır. Bu yatırımla uzun yıllardır ithal edilen compound ürünler ülkemizde üretilerek katma değer yaratılmıştır. Türkiye, çok önemli bir tarım ülkesi olmakla birlikte bu örnekte de gördüğümüz üzere doğru yatırımlar ile hem istihdama hem de ekonomiye büyük katkı sağlamamız mümkün. Tarımda Türkiye'nin katedeceği daha çok yol olduğuna ama potansiyelinin de büyük olduğuna inanıyorum. Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu konuda ne kadar özverili çalıştıklarını görüyorum ve kendilerine hem bir yatırımcı olarak hem de vatandaş olarak teşekkür ediyorum."

"Tarım sektöründe de ülkemizin müjdeler meydana getirebileceğini düşünüyorum"

Nihat Özdemir, Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğal gaz kaynağına ilişkin de, "Türkiye, Karadeniz'de kararlı duruşu ve ısrarlı aramaları sonucunda büyük bir gaz keşfi yapmıştır. Önümüzdeki günlerde Akdeniz'de de benzer haberler alacağımıza yürekten inanıyorum ama tarım sektöründe de ülkemizin yeni mucizeler ve müjdeler meydana getirebileceğini düşünüyorum. Bizler de yatırımcılar olarak bu süreci yakından takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.