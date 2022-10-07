Lisede çalışan hizmetli odasında ölü bulundu - Son Dakika
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Lisede çalışan hizmetli odasında ölü bulundu

07.10.2022 17:44

Elazığ'da bir lisede çalışan hizmetli odasında ölü bulundu. 2 çocuk babası hizmetlinin kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.

Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan Çubukbey Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulda hizmetli olarak çalışan 2 çocuk babası Mutlu Deveci'yi uzun süre göremeyen ve ulaşamayan arkadaşları, durumdan şüphelenerek odasına gitti. Kapının kilitli olduğunu fark eden ve kırarak içeri giren arkadaşları, Deveci'yi yerde hareketsiz yatar halde gördü.

Lise hizmetlisinden haber alamayan öğretmenler, odasına girince korkunç manzarayla karşılaştı

KALP KRİZİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Deveci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Deveci'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Deveci'nin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

Lise hizmetlisinden haber alamayan öğretmenler, odasına girince korkunç manzarayla karşılaştı
Lise hizmetlisinden haber alamayan öğretmenler, odasına girince korkunç manzarayla karşılaştı
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Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lisede çalışan hizmetli odasında ölü bulundu - Son Dakika

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