Son dakika haber... Liseli Gamze'nin ölümüyle ilgili davada 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika
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Son dakika haber... Liseli Gamze'nin ölümüyle ilgili davada 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

12.09.2022 13:42
Son dakika haber... Liseli Gamze'nin ölümüyle ilgili davada 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Son dakika haberleri... ANKARA'da, lise öğrencisi Gamze Açar'ın (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşüp, hayatını kaybetmesiyle ilgili 2'si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada savcı, mütalaasını açıkladı.

ANKARA'da, lise öğrencisi Gamze Açar'ın (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşüp, hayatını kaybetmesiyle ilgili 2'si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada savcı, mütalaasını açıkladı. Tutuklu sanıklardan Rıza Doğan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 63 yıla kadar hapis; Mustafa Emre Demiral hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 23 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan ve Emre Eker hakkında 63 yıla kadar hapis cezası talep eden savcı, sanık Hüseyin Emre Gürgen'in de tüm suçlamalardan beraatini istedi.

Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçip, iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı, kaldığı 5'inci kattaki odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Gamze Açar'ın otelde görüştüğü ve kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan 5 kişiden Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ve Emre Eker tutuklandı, Hüseyin Emre Gürgen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen önceki duruşmada tutuklu sanıklardan Mehmet Doğan ve Emre Eker adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

TUTUKLU SANIKLARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİAnkara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral ile tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken, taraf avukatları ile Gamze Açar'ın anne ve babası duruşmada hazır bulundu. Mahkemede savcı, dosyaya mütalaasını sundu. Savcı, tutuklu sanıklardan Rıza Doğan hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 63 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mustafa Emre Demiral hakkında ise 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 21 yıla kadar hapis cezası talep etti. TUTUKSUZ SANIKLARA 63 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan ve Emre Eker hakkında ise savcı, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 42 yıla kadar hapis cezası, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 7 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep etti. Savcı, Hüseyin Emre Gürgen'in ise üzerine atılı tüm suçlardan beraatini talep etti. Mütalaanın ardından sanıklar ve avukatlar, süre istedi. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların durumlarının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


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Kaynak: DHA

Mehmet Doğan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Liseli Gamze'nin ölümüyle ilgili davada 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Liseli Gamze'nin ölümüyle ilgili davada 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika
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