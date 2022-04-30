Son dakika haber: LİSELİ KIZLARIN KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haber: LİSELİ KIZLARIN KAVGASI KAMERADA

30.04.2022 13:31

Son dakika haberleri... SİİRT'te bir lisenin bahçesinde kız öğrencilerin kavgası cep telefonu kamerayla görüntülendi.

SİİRT'te bir lisenin bahçesinde kız öğrencilerin kavgası cep telefonu kamerayla görüntülendi.

Kurtalan ilçesindeki bir lisede dün öğle saatlerinde kız öğrencilerden oluşan iki grup arasında çıkan tartışma, saç saça, baş başa kavgaya dönüştü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgaya bazı öğrenciler müdahale ederek, tarafları ayırmaya çalıştı. Bazı öğrenciler ise kavgayı izledi.

Kavga, öğrenciler tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

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Liseli kızların kavgası kamerada Liseli kızların kavgası kamerada

Kurtalan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: LİSELİ KIZLARIN KAVGASI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: LİSELİ KIZLARIN KAVGASI KAMERADA - Son Dakika
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