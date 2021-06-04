Üye Girişi
Son dakika haber! Liseli öğrenciler 'Online Ateş Ölçer' üretti - Son Dakika

Son dakika haber! Liseli öğrenciler 'Online Ateş Ölçer' üretti

04.06.2021 09:30

Son dakika haber: Liseli öğrenciler 'Online Ateş Ölçer' üretti Lise öğrencileri geliştirdi, anneler artık rahat uyuyabilecek Öğrencilerin geliştirdiği cihaz bebeklerin ateşi yükselmeye başladığında aileleri uyarıyor Lise 1.

Liseli öğrenciler 'Online Ateş Ölçer' üretti

Lise öğrencileri geliştirdi, anneler artık rahat uyuyabilecek

Öğrencilerin geliştirdiği cihaz bebeklerin ateşi yükselmeye başladığında aileleri uyarıyor

İSTANBUL - Lise 1. sınıf öğrencileri bebeklerin ateş seyri konusundaki tedirginlikleri azaltmak ve gerektiğinde hızlıca önlem alınmasını sağlamak amacıyla bir proje geliştirdi. Geliştirilen cepte sağlık projesi ile ailelerin yaşamının kolaylaştırılması hedefleniyor.

İTÜ MTAL ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen 'Cepte Sağlık Projesi' ile lise 1'inci sınıfa giden 4 öğrenci, bebeklerde yüksek ateş durumunu erken fark edebilmek ve uyku sırasında gerçekleşen bebek ölümlerini engelleyebilmek için nabız kontrolü sağlayacak bir ürün geliştirdi. Cihazın bağlantılı olacağı bir mobil uygulama yazan öğrenciler, ateş v e nabız değişkenlerini hasta yakınlarına ileten bir sistem oluşturdu. Biyoloji öğretmeni Münevver Sağır danışmanlığında akıllı telefonlarla entegre bir şekilde çalışan cihaz, bir proje yarışmasında da 3'üncülüğe layık görüldü. Ömer Kara, Ayşe Duru Çelik, Nisa Nur Tak, Kayra Koray Yılmaz'ın geliştirdiği proje ile bebeğin vücuduna yerleştirilen ateş ölçer aleti, ısı 38 derece olunca akıllı telefon üzerinden sesli ve ışıklı bir şekilde aileleri uyarıyor.

"Bebeğin ateşinin tehlikeli bir seviyede olduğunu fark edip ebeveynleri uyarıyor"

Cihaz hakkında bilgi veren İTÜ MTAL Biyoloji Öğretmeni Münevver Sağır, "Bir kalp nabız sansürü ver ısı sensörü taktık. Böylece ateş ölçebilecek hale getirdik. Bilgilerimizi Wi-Fi ile internet üzerinden istediğiniz bir sayfaya aktarabiliyorsunuz. Ayrıca uygulamayı sadece internet üzerinden değil bir de mobil aplikasyona da taşımaya çalıştık. Eğer nabız yüksekse ya da ısı yüksekse uyarı ve bildirim olarak aplikasyona geliyor. Bu cihazı biz bebeklerdeki yüksek ateşi ve nabız durumunu ölçmek için geliştirdik. Çünkü ani bebek ölümleri gerçekleşebiliyor. Ebeveynler yüksek ateşten dolayı bebeklerinin havale geçirmesi gibi tehlikeli durumlar yaşayabiliyorlar. Bebeğimizin ateşinin ya da nabzının tehlikeli bir seviyede olduğunu fark edebilmekte ve ebeveynleri uyarmakta. Böylece erken müdahale etmeyi sağlamakta" dedi.

"Bebeğin kıyafetin üzerinde bulundurulabilecek bir cihaz haline getirmeyi hedefliyoruz"

Hedeflerinden bahseden Sağır, "Lise 9'uncu sınıf öğrencilerimiz ile birlikte çalıştık. Dört tane öğrencimiz var. Hedefimiz bu projenin özellikle bebeklerde, biz prototip halinde yaptık bu cihazı ve giyilebilir bir teknolojiye dönüştürmek istiyoruz. Bebeğin kıyafetin üzerinde daha prototip bulundurulabilecek bir cihaz haline getirmeyi hedefliyoruz. E-nabız ile de desteklenirse hastanın sağlık bilgileri ateşinin, nabzının hatta tansiyon bilgilerinde eklenebilir. Hastanın bu bilgilerinin doktora ulaştırılması ve doktor e-nabız da bunu daha hasta evden çıkmadan bir yükselme bir tehlikeli durum oluştuğunda bunu fark ederek müdahale edebilecek. ya da evdeki hasta yakınlarına bilgi verebilecek duruma gelecektir. Bu çalışmayla öğrencilerimin daha da geliştirip patent alma hedefini düşünüyorum" diye konuştu.

"Üç boyutlu yazıcı ile beraber bunları bir kap tasarladık"

Projede görev alan Kayra Koray Yılmaz, "Projemizin amacı bebeklerde yüksek ateş ve nabız parametrelerini hızlıca takip edebilen bir cihaz geliştirmekti. Biz de yaptığımız çalışma ile beraber oldukça prototip ve taşınabilir bir sensör geliştirdik. Bu sensör sayesinde bebekten uyku esnasında yüksek ateş ve nabız durumunu takip edebiliyoruz. Bunu da Wİ-Fİ özelliği ile beraber uygulamalara ve ekrana yansıtabiliyoruz. Bu sayede ebeveynler ve doktorlar, bebeği takip eden doktorlar verilere ulaşabiliyor. Üç boyutlu yazıcı ile beraber bunları bir kap tasarladık. Bu kapla beraber bebekleri uyku esnasında giyilebilir bir şekilde geliştirme yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber! Liseli öğrenciler 'Online Ateş Ölçer' üretti
Son dakika haber! Liseli öğrenciler 'Online Ateş Ölçer' üretti
Son dakika haber! Liseli öğrenciler 'Online Ateş Ölçer' üretti
Son dakika haber! Liseli öğrenciler 'Online Ateş Ölçer' üretti

İstanbul Teknik Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul, Lise, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber! Liseli öğrenciler 'Online Ateş Ölçer' üretti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Caner ve Fatih Terim arasında sürpriz görüşme Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Caner ve Fatih Terim arasında sürpriz görüşme AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu Türk Telekom Stadyumu zemini söküldü! Belhanda'nın kovulmasına neden olmuştu Türk Telekom Stadyumu zemini söküldü! Belhanda'nın kovulmasına neden olmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti! Büyük müjdenin adı Amasra Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti! Büyük müjdenin adı Amasra Ünlü oyuncu koronavirüsü atlattı nikah masasına oturdu! Burak Sergen nişanlısı Nihan Ünsal ile evlendi Ünlü oyuncu koronavirüsü atlattı nikah masasına oturdu! Burak Sergen nişanlısı Nihan Ünsal ile evlendi Miras kavgası kanlı bitti: Amcası, yengesi ve kuzenini öldürdü Miras kavgası kanlı bitti: Amcası, yengesi ve kuzenini öldürdü İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi

Son Dakika Haberleri
10:16 Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar
10:08 AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor
10:06 Polonya Milli Takım'ın hocası Paulo Sousa Fenerbahçe ile görüşüyor!
09:52 "Futbolda şike kumpası" davası bugün karara bağlanıyor!
09:47 Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü
09:31 Türk Telekom Stadyumu zemini söküldü! Belhanda'nın kovulmasına neden olmuştu
09:18 Kayıp Lütfiye Gündüz'ün eski eşi Duran Özdemir saldırıya uğradı! Müge Anlı olayı araştırıyor
09:12 Zeytin Dalı Harekât bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
09:09 Ermenistan Sağlık Bakanı suçunu itiraf etti! Karabağ'da ölen asker ailelerinden özür diledi
09:03 Ünlü oyuncu koronavirüsü atlattı nikah masasına oturdu! Burak Sergen nişanlısı Nihan Ünsal ile evlendi
Koronanın laboratuvardan yayıldığını ilk o söylemişti! Bilim insanı Robert Redfield ölüm tehditlerini aldığını açıkladı Koronanın laboratuvardan yayıldığını ilk o söylemişti! Bilim insanı Robert Redfield ölüm tehditlerini aldığını açıkladı         
10:22
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Polonya Milli Takım'ın hocası Paulo Sousa Fenerbahçe ile görüşüyor! Polonya Milli Takım'ın hocası Paulo Sousa Fenerbahçe ile görüşüyor!         
10:07
Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü         
09:48
Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda         
09:26
Kayıp Lütfiye Gündüz'ün eski eşi Duran Özdemir saldırıya uğradı! Müge Anlı olayı araştırıyor Kayıp Lütfiye Gündüz'ün eski eşi Duran Özdemir saldırıya uğradı! Müge Anlı olayı araştırıyor         
09:19
Otelde çocuklarının fotoğrafını çeken adama tekmeyle saldırdı Otelde çocuklarının fotoğrafını çeken adama tekmeyle saldırdı         
08:45
Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor         
01:01
Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte         
22:34
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı         
20:22
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 10:36:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Liseli öğrenciler 'Online Ateş Ölçer' üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement