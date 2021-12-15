Üye Girişi
Son dakika haber... Liseli öğrencilerden astım hastalarına nefes aldıracak proje - Son Dakika

Son dakika haber... Liseli öğrencilerden astım hastalarına nefes aldıracak proje

15.12.2021 22:58

Son dakika gündem haberine göre Liseli öğrencilerden astım hastalarına nefes aldıracak proje Artık evler oksijensiz kalmayacak Bursa'da lise öğrencileri astım hastalarının evlerinde daha rahat nefes almaları için "oksijen üretme" proje geliştirdi.

Liseli öğrencilerden astım hastalarına nefes aldıracak proje

Artık evler oksijensiz kalmayacak

BURSA - Bursa'da lise öğrencileri astım hastalarının evlerinde daha rahat nefes almaları için "oksijen üretme" proje geliştirdi.

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yaptıkları araştırmalar sonucu, dünyadaki ormanların oksijenin yüzde 20'sini, geri kalan yüzde 80'nini alglerin ürettiğini öğrendi. Evlerde oksijen seviyesini özellikle kışın artırmak için çalışan öğrenciler, evlerin oksijen seviyesini artıran proje geliştirdi. İçi suyla dolu kavanoza "elodea" bitkisi eken öğrenciler, bu bitkinin kırmızı ve mor ışık olduğu müddetçe oksijen ürettiğini belirledi. Öğrenciler evlerde sürekli oksijen üreten bir proje geliştirdi. Bu bitki kırmızı ve mor ışıkla beslendiği takdirde sürekli gece ve gündüz oksijen üretebiliyor. Bu kışın havasız kalan evlerde oksijen miktarı düşmemiş oluyor.

Yaptıkları projeyle ilgili bilgi veren öğrenciler, "Bize oksijenin ormandan, ağaçlardan geldiğini söylüyorlar, fakat bu oksijenin yüzde 20'sine tekabül ediyor. Oksijenin yüzde 80'lik kısmını ise algler, yani su bitkileri karşılıyor. Bu bitkilerin sürekli oksijen üretmesi için de mor ve kırmızı ışığa ihtiyaç var. Biz kavanoza ektiğimiz bu bitkinin kırmızı ve mor ışık kullanarak sürekli oksijen üretmesini sağladık. Evlerimiz kış aylarında oksijensiz kalıyor. Bu geliştirdiğimiz proje sayesinde evler oksijensiz kalmayacak. Bu bitkinin adı elodea. Bu projenin bilhassa nefes darlığı çekenler için gerekli bir proje olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Son dakika haber... Liseli öğrencilerden astım hastalarına nefes aldıracak proje
Son dakika haber... Liseli öğrencilerden astım hastalarına nefes aldıracak proje
Son dakika haber... Liseli öğrencilerden astım hastalarına nefes aldıracak proje
Son dakika haber... Liseli öğrencilerden astım hastalarına nefes aldıracak proje

Yıldırım, Astım, Bursa, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Liseli öğrencilerden astım hastalarına nefes aldıracak proje - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
22:57 anarya yeni golcüsünü Barcelona'dan getiriyor
22:29 Son Dakika! ABD Merkez Bankası, politika faizini sabit bıraktı
22:08 Galatasaraylı futbolcular en iyi 11'e damga vurdu
21:53 Yabancı uyruklu kadın, otel odasında kanlar içinde ölü bulundu
21:52 Sahte içki faciasında ölü sayısı 22'ye yükseldi
21:30 İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan kafa karıştıran paylaşım
21:29 Burak Elmas'la tartışan yöneticiler toplu halde istifa ediyor
21:07 Son Dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama: Hatırlatma dozu süresi 3 aya indirildi
20:58 Son Dakika: Türkiye'den Ermenistan'la normalleşme adımı! Atanan özel temsilci bir hayli tanıdık
20:58 Barcelona'nın Türk yıldızından sansasyon çok konuşulan muhteşem gol
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışına Karamollaoğlu'ndan cevap: Erken olduğu kanaatindeyim Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkışına Karamollaoğlu'ndan cevap: Erken olduğu kanaatindeyim         
22:59
Dev transferin fitilini yaktılar! Bayern Münih, Dortmund taraftarına yine forma yaktıracak Dev transferin fitilini yaktılar! Bayern Münih, Dortmund taraftarına yine forma yaktıracak         
22:58
Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi         
19:22
Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor         
16:30
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti         
14:51
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 23:06:33. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Liseli öğrencilerden astım hastalarına nefes aldıracak proje - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement