Son dakika haber... LİSELİ YUNUS EMRE'Yİ KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN SANIĞA 10 YIL HAPİS - Son Dakika

Son dakika haber... LİSELİ YUNUS EMRE'Yİ KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN SANIĞA 10 YIL HAPİS

07.04.2021 13:14

Son dakika gündem haberi: SİVAS'ta, 2019 yılında parkta kavga ettiği liseli Yunus Emre Aslıvar'ı (16) kalbinden bıçaklayarak öldüren Bora Karaarslan (19), yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SİVAS'ta, 2019 yılında parkta kavga ettiği liseli Yunus Emre Aslıvar'ı (16) kalbinden bıçaklayarak öldüren Bora Karaarslan (19), yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma sonrası Aslıvar ailesinin avukatı Sefa Polat, Verilen cezanın gerçek adaleti ortaya koyan bir ceza olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle karara karşı itiraz yoluna gideceğiz dedi.

Olay, 22 Ekim 2019'da Mevlana Mahallesi'ndeki Ethembey Parkı'nda meydana geldi. Sivas Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Bora Karaarslan, iddiaya göre, parkta oturan Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Yunus Emre Aslıvar ile arkadaşı Ömer Aksakal'ın yanına geldi. Bora Karaarslan ile iki arkadaş arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Karaarslan yanındaki bıçakla Ömer Aksakal ile Yunus Emre Aslıvar'a saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yunus Emre Aslıvar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

'EPİLEPSİ HASTASIYIM, RASTGELE SALLADIM'

Olay sonrası tutuklanan sanık Karaarslan hakkında, Sivas 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla dava açıldı.

Sanık Karaaslan, dava sürecinde yaptığı savunmalarda Yunus Emre Aslıvar'ın daha önce kendisine küfrettiğini, olay günü arkadaşlarıyla kendisini dövdüklerini, kavga sırasında çıkardığı bıçağı rastgele salladığını, epilepsi rahatsızlığı bulunduğu için de kendinde olmadığını öne sürdü.

'BÖYLE OLSUN İSTEMEDİM'

Yaklaşık 1,5 yıldır devam eden davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya sanık Bora Karaarslan, tutuklu bulunduğu Kayseri Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS yöntemi ile katılırken, Yunus Emre Aslıvar'ın ağabeyi Yasin Aslıvar ve yakınları salonda hazır bulundu. Hakimin karar öncesi son sözlerini sorduğu sanık Bora Karaarslan, Böyle olsun istemedim dedi. Bora Karaarslan, önce TCK'nın 821-e maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra olay tarihinde 18 yaşından küçük olması, tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak ceza 10 yıl hapse düşürüldü.

'ADALETİ ORTAYA KOYAN BİR CEZA OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Kararın açıklanmasının ardından büyük üzüntü yaşayan Yunus Emre Aslıvar'ın yakınları adliye binası önünde gözyaşı döktü. Aslıvar ailesinin avukatı Sefa Polat duruşmanın ardından DHA'ya açıklamalarda bulundu. Avukat Polat, dava ve kararla ilgili şöyle konuştu

22 Ekim 2019 günü hunharca katledilen ve aramızdan ayrılan Yunus Emre'nin acısını halen bugün dahi içimizde yaşıyoruz. Yaklaşık 1,5 yıl boyunca bu soruşturma devam etti ve bu süreçte Yunus Emre'nin yasal mirasçılarının vekili olarak duruşmaları takip ettik. Sanığın en üst hadden ceza alması hususunda dosyayı takip ettik. Bugüne kadar dosyadaki tüm tarafların beyanları temel alındığında sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabittir. Bu konuda kendi ikrarı da vardır. Bizlerin ısrarla olayda haksız tahrik olmadığı ve sanığın en üst hadden cezalandırılması yönünde beyanlarımız oldu. Sayın iddia makamının mütalaası da bu yöndeydi. Ancak bugünkü duruşmada sayın heyet, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerini uyguladı. Neticeten 10 yıl cezaya ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Bu karar bize göre yanlıştır. Her ne karar verilirse verilsin, Yunus Emre kardeşimiz tekrar aramıza dönmeyecek. Bize göre en azından yüreğimize su serpilmesi adına sanığın en üst hadden cezalandırılması gerekiyordu. Bu doğrultuda cezaya karşı istinaf yoluna gideceğiz. İnanıyoruz ki bu karar kaldırılarak sanığın en üst hadden cezalandırılması yönünde karar verilecektir. Sanık olayın ani geliştiğini, öldürme amacıyla hareket etmediğini iddia ediyor. Ancak bunların suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik beyanlar olduğunu değerlendiriyoruz. Verilen cezanın gerçek adaleti ortaya koyan bir ceza olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle karara karşı itiraz yoluna gideceğiz.

Son dakika haber... LİSELİ YUNUS EMRE'Yİ KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN SANIĞA 10 YIL HAPİS
Son dakika haber... LİSELİ YUNUS EMRE'Yİ KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN SANIĞA 10 YIL HAPİS
Son dakika haber... LİSELİ YUNUS EMRE'Yİ KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN SANIĞA 10 YIL HAPİS
Son dakika haber... LİSELİ YUNUS EMRE'Yİ KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN SANIĞA 10 YIL HAPİS

Bora Füzesi, Yunus Emre, Sivas, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... LİSELİ YUNUS EMRE'Yİ KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN SANIĞA 10 YIL HAPİS - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz ve enflasyon açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmekte kararlıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz ve enflasyon açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmekte kararlıyız Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Galatasaraylı Babel, Bitcoin'e de el attı, takım arkadaşlarının cebini doldurdu Galatasaraylı Babel, Bitcoin'e de el attı, takım arkadaşlarının cebini doldurdu Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı Yufkacı olayından sonra bir skandal daha! Evli kadın, 27 yıllık eşini terk edip 3. kuma olarak kaçtı Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar Son Dakika! 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar İstanbul'da 20 binden fazla konut üretmişti! 73 yıllık inşaat devi Garanti Koza iflas etti İstanbul'da 20 binden fazla konut üretmişti! 73 yıllık inşaat devi Garanti Koza iflas etti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti
Son Dakika! Son Dakika! "Müjdeyi vermek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı: Kanal İstanbul'a başlıyoruz         
13:31
Şarkıcı Berkay ile mahkemelik olan Arda Turan'ın yeniden yargılanmasına başlandı Şarkıcı Berkay ile mahkemelik olan Arda Turan'ın yeniden yargılanmasına başlandı         
13:08
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti         
12:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisine çok sert tepki: Hesabını çok ağır vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisine çok sert tepki: Hesabını çok ağır vereceksiniz         
12:36
Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem Muş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem         
12:07
Dayak iddialarının ardından mezarı açılan yaşlı kadının torunu konuştu Dayak iddialarının ardından mezarı açılan yaşlı kadının torunu konuştu         
11:36
Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti Meral Akşener, Bahçeli'yi eleştirip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti         
10:54
Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti Minibüsün altında kalan üniversite öğrencisi yaşamını kaybetti         
10:47
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Göz kenarındaki kırışıklıkları düzelttirmek isteyen kadının hayatı yaptırdığı botoks sonrası kabusa döndü Göz kenarındaki kırışıklıkları düzelttirmek isteyen kadının hayatı yaptırdığı botoks sonrası kabusa döndü         
10:19
AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu AstraZeneca krizi büyüyor! Aşıdan sonra ölen kişinin ailesi suç duyurusunda bulundu         
09:41
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu         
21:38
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 13:47:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... LİSELİ YUNUS EMRE'Yİ KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN SANIĞA 10 YIL HAPİS - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei