Son dakika haber: LİSELİLER, TASARLADIKLARI ROBOTLARLA YARIŞTI - Son Dakika

İZMİR'de düzenlenen FIRST Robotics Competition turnuvalarında final heyecanı yaşandı. Lise öğrencilerinin tasarladıkları endüstriyel boyuttaki robotlarla mücadele ettiği yarışmada birinciliği elde eden 6838 numaralı X-SHARC ve 7285 numaralı Sneaky Snakes takımları ABD'de düzenlenecek finale gitmeye hak kazandı.

Her yıl 33 ülkeden 95 binin üzerinde öğrenciyi bir araya getiren ve dünyanın en büyük robot yarışmalarından biri olan FIRST Robotics Competition turnuvalarında final heyecanı yaşandı. Türkiye'de Fikret Yüksel Vakfı tarafından düzenlenen yarışmada Türkiye, Polonya ve Kazakistan'dan lise öğrencilerinden oluşan toplam 34 takım, kendi tasarladıkları robotlarla kıyasıya yarıştı. Yarışmaların sonunda, birinciliği elde eden 6838 numaralı X-SHARC ve 7285 numaralı Sneaky Snakes takımları ABD'de düzenlenecek finale gitmeye hak kazandı. Yarışmanın Türkiye ayağı kapsamında ilk olarak İzmir'de gerçekleştirilen etkinliğin ikinci turnuvası 15-17 Mart'ta, üçüncü turnuvası ise 18-20 Mart tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

'ÇOK SIKI ÇALIŞTIK'

Yarışmaya katılan öğrencilerden İbrahim Gök (16), Bu yarışmaya katılmak benim için çok güzeldi. Yarışma bana çok şey kattı. Burada gerçek bir şeyler üretiyoruz. Bu yarışma bana bir amaç verdi. En başından beri çok sıkı bir şekilde çalıştık. Robotumuz eleme maçlarında biraz sorunlar yaşadı ama sürekli çalışarak bu problemleri atlattık dedi.

Yarışmanın büyük katkıları olduğunu anlatan öğrencilerden Arda Türkmen (16), Hazırlık maçlarında tırmanma ile alakalı sıkıntılar yaşamıştık. Uzun süre çalışarak bunları düzelttik. Final maçlarında etkin bir performans sergiledik. Bu yarışmaya ilk kez katıldım ve tecrübe kazandım. Farklı tasarımlar ve kodlama stilleri öğrendim. Özellikle kriz yönetimi konusunda yarışma bana büyük katkı sağladı diye konuştu.

Yarışmaya üçüncü kez katıldığını söyleyen Maya Kundakçı ise, Her zamanki gibi zorlu bir süreçten geçtik. Planlanmayan aksaklıklar çıktı ama hızlı bir şekilde müdahale ettik. Robotumuzun tırmanma ve top atma gibi özellikleri var. Gece yarılarına kadar bunun için çalıştık. Çok fazla emek var diye konuştu.