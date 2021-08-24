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Liseliler telafi eğitiminde görme engelli öğrencilere "ses" oldu - Son Dakika

Liseliler telafi eğitiminde görme engelli öğrencilere "ses" oldu

24.08.2021 12:15

Kayseri'de lise öğrencileri, "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında, sınava hazırlık kitaplarını seslendirerek görme engellilere yardımcı oluyor.

Kayseri'de lise öğrencileri, "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında, sınava hazırlık kitaplarını seslendirerek görme engellilere yardımcı oluyor.

Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süredir ayrı kaldıkları okullarında, hem derslerdeki eksiklerini telafi ediyor hem de sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor.

Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan görme engelliler için sınav kitaplarını seslendirerek kütüphanelere ulaştıran öğrenciler, romanlara da ses veriyor.

Projenin koordinatörü öğretmen Fuat Aydın, AA muhabirine, okulda "Çınar" isimli bir öğrenci grubu oluşturduklarını, kendisinin de bu grubun liderliğini yaptığını ve öğrencilerle değerler eğitimi alanında projeler ürettiklerini söyledi.

Sesli Kütüphane Projesi'nin öğrencilerin fikri olduğunu belirten Aydın, "Gençlik ve Spor Bakanlığına projemizi sunduk, Bakanlık da destekledi. Okulumuzdaki atıl bir odayı sesli kütüphaneye dönüştürdük. Çocuklarımız hiç tanımadıkları, görmedikleri binlerce görme engelliye ses oldular. Bunun gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin "Telafide Ben de Varım" programına düzenli olarak geldiklerini ve kütüphanede kitap okuyup seslendirmeye devam ettiklerini anlatan Aydın, öğrencilere seslendirecekleri kitaplar için 3 ay süre verdiklerini aktardı.

Öğrenciler mülakatla seçildi

Aydın, seslendirilen kitapların kolay bir programla kaydedilip montajlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kayıt altına aldığımız kitapları, şehrimizde bulunan Görme Engelliler Okulu ile Milli Kütüphane'nin sesli kütüphanesine ve Boğaziçi Üniversitesinin Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezine (GETEM) gönderiyoruz. Paydaşlarımızla yaptığımız görüşmede, en çok, sınavlara hazırlık kitaplarına ihtiyaç duyduklarını öğrendik. Roman ve hikaye kitaplarına diğer kütüphanelerin arşivlerinden zaten ulaşabiliyorlar.

Grubumuzda 12 öğrenci var şu an, diğer öğrenciler de sırada, onlar da bu sosyal sorumluluk projesinde yer almak istiyorlar. Okumanın bazı kriteleri var, diksiyonun düzgün olması gerekiyor okumanın iyi yapılabilmesi için. Bir komisyonumuz var, edebiyat öğretmenlerimiz öğrencileri mülakata alıyor, bunun sonucunda okunması uygun görülenler kitap seslendiriyor. 100'e yakın kitap bitirildi ama devam eden de çok sayıda kitabımız var."

"Sesimle binlerce insana yardımcı olmak beni gururlandırıyor"

Öğrencilerden Ebru Tüken ise Türkiye'de binlerce görme engelli bulunduğunu ancak engelli olmanın kimsenin tercihi olmadığını dile getirdi.

Her sağlıklı bireyin de bir engelli adayı olduğuna dikkati çeken Tüken, "Bunu bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Görme engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak, onların sorunlarına ortak olmak benim insani görevim. Sesli kütüphanede onların hayatına ses olmak benim için bir deneyim. Görme engellilerin bilgiye ulaşım konusunda sorunlar yaşadığını biliyorum. Sesimle binlerce insana yardımcı olmak beni gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Ayşenur Çalışkan da projede yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Kitap seslendirmenin kendisine de önemli katkıları olduğuna değinen Çalışkan, "Görme engelli arkadaşlarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Kitap okumayı seviyordum, burada kitap okuyarak benim de bilgilerim tazelenmiş oluyor." dedi.

Liseliler telafi eğitiminde görme engelli öğrencilere ses oldu
Liseliler telafi eğitiminde görme engelli öğrencilere ses oldu
Liseliler telafi eğitiminde görme engelli öğrencilere ses oldu
Liseliler telafi eğitiminde görme engelli öğrencilere ses oldu
Liseliler telafi eğitiminde görme engelli öğrencilere ses oldu

Görme Engelli, Kayseri, Kitap, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Liseliler telafi eğitiminde görme engelli öğrencilere 'ses' oldu - Son Dakika


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