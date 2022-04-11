Son dakika haber... Liseliler, yazar ve şairlerle Yazarlık Atölyesi'nde buluşacak - Son Dakika
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Son dakika haber... Liseliler, yazar ve şairlerle Yazarlık Atölyesi'nde buluşacak

11.04.2022 10:14
Son dakika haber... Liseliler, yazar ve şairlerle Yazarlık Atölyesi'nde buluşacak

Gelen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal bilimler lisesi öğrencilerinin yazar ve şairlerle buluşturulacağı Yazarlık Atölyesi Projesi'ni başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal bilimler lisesi öğrencilerinin yazar ve şairlerle buluşturulacağı Yazarlık Atölyesi Projesi'ni başlattı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB, öğrencilerin akademik becerilerinin yanı sıra iletişim, iş birliği halinde çalışabilme, liderlik, empati kurabilme gibi becerilerinin de geliştirilmesine yönelik yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla başlatılan "Sosyal Bilimler Liseleri Yazarlık Atölyesi" Projesi ile öğrencilerde sentez becerilerinin geliştirilmesi, yazılı ifade ve dil becerilerinin desteklenmesi, öğrencilerin keşfederek öğrenmesi amaçlanıyor.

Pilot uygulaması 15 sosyal bilimler lisesinde başlayan proje, gelecek yıl tüm sosyal bilimler liselerinde uygulanacak.

Atölye etkinliklerine tüm Türkiye'de belirlenen 15 sosyal bilimler lisesinin her sınıf düzeyindeki öğrencileri katılacak. Şair, yazar ve akademisyenlerin vereceği derslerin hedefinde öğrencilerin kendini ifade etme ve öz disiplin becerilerinin geliştirilmesi, öğrenciler arasından çıkacak yeni kalemlerin keşfedilmesi yer alıyor.

Haziran ayında tamamlanması planlanan etkinlik sürecinde şair, yazar ve akademisyenler öğrencilerle çevrim içi ortamda bir araya gelecek.

Rize Sosyal Bilimler Lisesinin koordinatörlüğünde 15 okulda gerçekleştirilecek etkinlikler, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren tüm sosyal bilimler liselerine yaygınlaştırılacak.

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milli eğitim bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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