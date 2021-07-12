Son dakika haber... Litvanya Dışişleri Bakanı Landsbergis, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek - Son Dakika

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, 13-14 Temmuz'da Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Litvanya Dışişleri Bakanı'nın ziyareti sırasında Türkiye-Litvanya ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması, Türkiye-AB ilişkileri ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkın görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. - ANKARA
Kaynak: İHA
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