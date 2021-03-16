Son dakika haber: Liverpool 1-0 kazandı, Ozan Kabak maçın adamı...
16.03.2021 09:09
Edinilen son dakika gelişmesine göre İngiltere Premier Lig'de 28. hafta maçında Wolverhampton sahasında Liverpool'u konuk etti.
İngiltere Premier Lig'de 28. hafta maçında Wolverhampton sahasında Liverpool'u konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan deplasman ekibi 3 puanın sahibi oldu. Liverpool'a galibiyeti getiren golü 45+2'de Diogo Jota kaydetti. Liverpool'da forma giyen A Milli yıldızımız Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı ve başarılı müdahaleleriyle dikkat çekti. Ozan Kabak maçın adamı seçilirken Liverpool kulübü bunu BiG performans olarak duyurdu. Öte yandan rakibinin dizi suratına gelen ve sakatlık geçiren Wolverhampton'un deneyimli file bekçisi Rui Patricio hastaneye kaldırıldı.
Jürgen Klopp'un ekibi bu sonuçla 46 puanla 6. sırada kendine yer buldu. Wolverhampton ise 35 puanla 13. sırada yer aldı.
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