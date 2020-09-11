Lokantada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Lokantada çıkan yangın korkuttu

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir lokantanın bacasında çıkan yangın, çevredekiler ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Cumhuriyet Bulvarı'ndaki bir lokantada çıktı. 4 katlı binanın zemin katındaki lokantanın bacasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle apartman sakinleri korku dolu anlar yaşarken, iş yeri çalışanları ile vatandaşlar alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.