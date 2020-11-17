Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizlerinin sağlık durumu iyi - Son Dakika

Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizlerinin sağlık durumu iyi

17.11.2020 15:09
Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizlerinin sağlık durumu iyi, System.String[]

Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizlerinin sağlık durumu iyiANTALYA'da, 2018 yılında kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen başarılı ameliyatla birbirinden ayrıldıktan sonra haziran ayında Türkiye'ye getirilen siyam ikizleri Derman ve...

Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizlerinin sağlık durumu iyi

ANTALYA'da, 2018 yılında kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen başarılı ameliyatla birbirinden ayrıldıktan sonra haziran ayında Türkiye'ye getirilen siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'in, Ankara Şehir Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor. Operasyonu gerçekleştiren doktor Noor Ul Owase Jeelani, "İkizler 5 ay içinde müthiş bir ilerleme kaydettiler. Yiğit ayağa kalkabiliyor, Derman da çok ufak bir destekle yürüyebiliyor. Dil becerileri de oldukça ilerledi" dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 22 Haziran 2018 tarihinde kafaları yapışık olarak dünyaya gelen Derman ve Yiğit Evrensel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ve eşi Emine Erdoğan'ın takibi ile gerekli ameliyatın yapılması için 1 Aralık 2019'da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İngiltere'ye götürüldü. Evrensel kardeşler, başkent Londra'da benzer ameliyatların gerçekleştirildiği Great Ormond Street Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yapışık ikizler, doktor Noor Ul Owase Jeelani başkanlığında 42 kişilik ekibin yaptığı 3 büyük operasyon sonrası başarıyla birbirinden ayrıldı. Geçen 28 Ocak'ta yapılan ayırma ameliyatından sonra yoğun bakımda tedaviye alınan Evrensel kardeşler, buradaki tedavilerinin ardından 10 Haziran'da Ankara'ya getirildi. Ankara Şehir Hastanesi'ndeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde tedavi gören kardeşlerin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'ÇOCUKLARIMIZ GÜN GEÇTİKÇE GELİŞİYOR'İkizlerin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapmak üzere hastanede basın toplantısı düzenleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, yapılan operasyonun çok başarılı olduğunu belirterek, "Çocuklarımızı haziran başında hastanemize yatırmıştık, yaklaşık 50 gün yatarak misafir ettik, sonra ayakta tedavi ile devam ettik. Operasyondan sonraki rehabilitasyon süreci çok önemliydi. Çocuklarımızın gelişimi gerçekten kayda değer. Çocuklarımız gün geçtikçe gelişiyor. Her geçen gün dezavantajlarını avantaja çeviriyorlar. Yaşıtlarını yakalama yolunda ilerliyorlar" dedi.'ÇOK KISA SÜREDE RAHATLIKLA YÜRÜYECEKLER'Operasyonu gerçekleştiren doktor Noor Ul Owase Jeelani ise, "Bütün süreç boyunca hem çocuklar hem de ailesi oldukça dayanıklı ve dirençliydi. Bu ameliyat bütün bu sürecin sadece bir parçasıydı fakat daha önemli olan çocukların rehabilitasyon süreciydi. Bu 5 ay içinde burada geçirdikleri süreçten oldukça memnun olduğumu söyleyebilirim. 5 ay içinde müthiş bir ilerleme kaydettiler. Çocuklar haziranda geldiklerinde yürüyemiyorlardı. Yiğit ayağa kalkabiliyor, Derman da çok küçük bir yardımla yürüyebiliyor. Fakat ikisinin de çok kısa süre içinde rahatlıkla yürüyebileceğini öngörüyorum. Önceden uygun ve düzgün bir biçimde beslenmiyorlardı fakat dün akşam kendileriyle akşam yemeğine çıktığımda, gayet normal bir şekilde yemek yiyebildiklerini gözlemledim. Bilişsel yetenekleri ve dil becerileri de oldukça memnuniyet verici derecede ilerledi" diye konuştu.

İkizlerin babası Ömer ve annesi Fatma Evrensel ise, çok sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ancak sonuç olarak mutlu olduklarını ve ikizlerin iyi durumda olduklarını ifade etti.

Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizlerinin sağlık durumu iyi
Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizlerinin sağlık durumu iyi
Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizlerinin sağlık durumu iyi
Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizlerinin sağlık durumu iyi

Şehir Hastanesi, Haziran, Ankara, Londra, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizlerinin sağlık durumu iyi - Son Dakika


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