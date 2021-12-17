Üye Girişi
Son dakika haber: Londra'da yangın faciası: 4 çocuk öldü - Son Dakika

Son dakika haber: Londra'da yangın faciası: 4 çocuk öldü

17.12.2021 11:06
Son dakika haber: Londra'da yangın faciası: 4 çocuk öldü

Son dakika haberler: İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Sutton'daki bir evde çıkan yangın sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Sutton'daki bir evde çıkan yangın sonucu 4 çocuk hayatını kaybetti.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyindeki Sutton'daki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Evde bulunan 4 çocuğa ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Hastaneye kaldırılan çocukların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Londra İtfaiyesi (LFB) Komiseri Andy Roe, çocukların ölümünden dolayı herkesin derin bir üzüntü yaşadığını söylerken, yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Polis, yangının çıkış nedenine yönelik soruşturma başlattı. - LONDRA

England, Yangın, Londra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Londra'da yangın faciası: 4 çocuk öldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:01 Arabalı feribot seferleri, mazot fiyatlarına kurban gitti! 1 Ocakta seferler bitiyor
10:50 Gece yarısı çıkan kavgada 21 yaşındaki genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
10:50 Liverpool adını tarihe yazdı! İngiltere futbolunda 2000 lig maçı kazanan ilk futbol takımı oldu
10:45 Aleyna Tilki, hapis cezası aldı! Havalimanında olay çıkarıp güvenlik görevlisine hakaret ve küfür etmişti
10:37 Amatör balıkçının korkunç ölümü! Ayaklarına ağ dolanmış şekilde bulundu
10:37 Müge Anlı'yı polis bastı! Zanlı baba gözaltında
10:33 Ünlü boksörün maç öncesi önemli kararı: Kız arkadaşıyla birlikte olmayacak
10:29 "Yok Oluş" albümü ilk sıralara yükseliyor! Nesilleri tükenirken son bir seda bıraktılar dünyaya
10:23 Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik
10:19 Gazeteci Cem Küçük, Bakan Bilgin'le yaptığı konuşmayı aktardı: Emekliye en az yüzde 30-40 arasında zam yapılacak
Arabalı feribot seferleri, mazot fiyatlarına kurban gitti! 1 Ocakta seferler bitiyor Arabalı feribot seferleri, mazot fiyatlarına kurban gitti! 1 Ocakta seferler bitiyor         
11:01
Eşi ile oğlunu yaralayan koca, evdeki kişiyi de öldürdü Eşi ile oğlunu yaralayan koca, evdeki kişiyi de öldürdü         
10:56
"Yok Oluş" albümü ilk sıralara yükseliyor! Nesilleri tükenirken son bir seda bıraktılar dünyaya "Yok Oluş" albümü ilk sıralara yükseliyor! Nesilleri tükenirken son bir seda bıraktılar dünyaya         
10:30
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor         
10:11
Korkunç olay! Kocaeli'nde genç kadın, evinde boğazı kesilmiş halde bulundu Korkunç olay! Kocaeli'nde genç kadın, evinde boğazı kesilmiş halde bulundu         
09:47
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı! Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı!         
14:40
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 11:12:24. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Londra'da yangın faciası: 4 çocuk öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement