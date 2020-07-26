Son dakika haber... Lösemiyi yenen genç azmi ile örnek oldu - Son Dakika

Son dakika haber... Lösemiyi yenen genç azmi ile örnek oldu

Son dakika habere göre Elazığ'da 4 yıl önce lösemi tanısı konulan Resul Eren Yalçın, okuma ve mücadele azmi ile hem hastalığını yendi hem de çok istediği fen lisesini kazandı.

Son dakika haber... Lösemiyi yenen genç azmi ile örnek oldu, System.String[]

Elazığ'da 4 yıl önce lösemi tanısı konulan Resul Eren Yalçın, okuma ve mücadele azmi ile hem hastalığını yendi hem de çok istediği fen lisesini kazandı.

Ortaokul birinci sınıfta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Yalçın, yapılan tetkikler sonucunda lösemi hastası olduğunu öğrendi.

Hastalığı nedeniyle okuluna gidemeyen ve 4 yıl boyunca Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören 15 yaşındaki Yalçın, bu süreçte derslerini ihmal etmemek için hastane odasında ders çalışarak sınavlara hazırlandı.

Zor günlerinde kendisini hiç yalnız bırakmayan Umut ve Yaşam Derneği ile öğretmenlerinin manevi desteği ile sınavlarını geçerek ortaokulu başarıyla bitiren Yalçın, içindeki okuma azmi ile geçen yıl LGS sınavında yüzde 3,1'lik dilime girerek Cemil Meriç Fen Lisesini kazandı.

Azmiyle çevresindekilerin takdirini toplayan Yalçın, güler yüzü ve mücadele azmi sayesinde bu yıl hastalığını da yenerek sağlığına kavuştu.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, azmiyle hem hastalığını yenen hem de bir çok öğrencinin hayalini kurduğu fen lisesini kazanarak çevresine örnek olan Yalçın'ı makamında kabul ederek tebrik etti.

"Her türlü zorluğun, mücadele ederek aşılabileceğinin güzel bir göstergesi"

Vali Yırık, AA muhabirine, Umut ve Yaşam Derneği vasıtasıyla tanıma fırsatı buldukları Resul Eren'in azmiyle elde ettiği başarının, her türlü zorluğun mücadele ederek aşılabileceğinin güzel bir göstergesi olduğunu, Resul Eren'i tanımaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Resul Eren'in, göstermiş olduğu azimden dolayı tüm gençlere örnek olduğunu ve kendisini tebrik ettiğini ifade eden Vali Yırık, şöyle konuştu:

"Dezavantajlı durumuna rağmen yavrumuz motivasyonunu hiç kaybetmemiş, derslerine çalışmaya devam etmiş ve sonuçta başarmış. Çalışınca başarının geldiğini bilen bir çocuğumuz, kendisini tebrik ediyorum ve hastalığı konusunda Allah'tan şifa diliyorum. Sağlık durumu da iyiye gidiyor, kemoterapiyi bırakmış, inşallah sağlık durumu daha da iyi olacak. Yavrumuza eğitimi ile alakalı, varsa yapılabilecekler yapmaya hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Çocuklarımızın eğitimi için destek olursak geleceğimizi güvence altına alırız. Resul de gayretli, fedakar ve özverili bir çocuğumuz, kendisini azminden dolayı tebrik ediyorum."

Başarısı hastalığını yenmesinde kendisine moral oldu

Resul Eren Yalçın ise çok sevdiği okulundan 4 yıl önce yakalandığı lösemi hastalığı nedeniyle uzaklaşmak durumunda kaldığını, hayatının büyük bölümünün hastanelerde tedavi olmakla geçtiğini dile getirdi.

Yaşadığı bu durumun ilk zamanlar kendisinde büyük bir üzüntüye neden olduğunu ancak okuma azmi ile tedavi sürecinde hastalığını düşünmeyerek derslerine çalışmaya devam ettiğini, bol bol kitap okuduğunu aktaran Yalçın, ders çalıştıkça ve derslerinde başarılı oldukça moral ve motivasyonunun arttığını kaydetti.

Derslerindeki başarısının hastalığını yenmesinde kendisine büyük moral verdiğini belirten Yalçın, şunları söyledi:

"Yaklaşık 4 yıl tedavi gördüm, bu süreçte okuluma gidemedim ama derslerimi de hiç aksatmadım. Hastane odalarında ders çalışarak, kitap okuyarak sınavlara hazırlandım, çok şükür çok istediğim fen lisesini kazandım. İnşallah bunu da bitirip üniversiteye gireceğim. Hedefim mühendislik okumak. Savunma sanayine büyük ilgi duyuyorum. Hayalim, ülkem için geleceğin hava araçlarını tasarlayıp yazılımı yapmak. Allah ömür verirse inşallah bunu da başaracağım."

Başarıya giden yolda en büyük engelin umutsuzluğa kapılmak olduğunu vurgulayan Eren, "Başarıya ulaşmak ya da karşılaştığımız zorlukları yenmek için inanç, azim ve sabırla yolumuza devam etmeliyiz, umutsuzluğa asla kapılmamalıyız. Bazen başarısız olsak dahi azimle ve başarıya olan inancımızla yolumuza devam etmeli, hedefimizden asla vazgeçmemeliyiz. Azimli olduktan sonra başarı eninde sonunda gelecektir." dedi.

"Savaşçı ruhunu hiç bırakmadı"

Umut ve Yaşam Derneği Başkanı Hüsna Erdem Çakmak, sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri kapsamında lösemi hastaları ve aileleri ile yakından ilgilendiklerini kaydetti.

Yaklaşık 2 yıldır Resul Eren'in tedavi sürecini takip ettiklerini, imkanları ölçüsünde destek olmaya çalıştıklarını anlatan Çakmak, "Resul Eren tüm dünyadaki lösemi hastası ya da kanser tedavisi gören çocuklara örnek olacak, rol model olacak savaşçı ruhunu hiç bırakmadı, her zaman motivasyonunu korudu. Rabbim kendisine güzel bir gelecek nasip eylesin, hem eğitim hayatında hem de diğer normal hayatında. Rabbim yolunu, bahtını açık etsin, vatana millete hayırlı evlat eylesin." diye konuştu.

Çakmak, bir vesile ile Vali Yırık'ın, durumundan haberdar olduğu Resul Eren'i makamında kabul etmesinin hem kendilerini hem de aileyi çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Fırat Üniversitesi, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 11:29

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Lösemiyi yenen genç azmi ile örnek oldu - Son Dakika
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