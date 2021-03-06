Lübnan Başbakanı Diyab: "Lübnan çöküşün ardından patlamanın eşiğine geldi" - Son Dakika

Lübnan Başbakanı Diyab: "Lübnan çöküşün ardından patlamanın eşiğine geldi"

06.03.2021 19:47

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunlara işaret ederek, "Ülke çöküşün ardından patlamanın eşiğine geldi" dedi.

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunlara işaret ederek, "Ülke çöküşün ardından patlamanın eşiğine geldi" dedi.

Başbakan Diyab, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından 10 Ağustos'ta istifa edip yaklaşık 7 aydır geçici olarak sürdürdüğü görevine ve ülkedeki gelişmelere dair başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.

Toplumsal durumun kötüleştiği, siyasi ortamdaki karmaşanın daha da arttığı ve normal bir hükümetin dahi bunlara karşı koyamadığı Lübnan'da, geçici hükümetin sorunlarla başa çıkmasının mümkün olmadığını söyleyen Diyab, bu durumda geçici olarak sürdürdüğü başbakanlık görevini bırakabileceğini söyledi.

Lübnan'da durumun tehlike boyutuna ulaştığı ve hükümet krizine çözüm getirilmesi gerektiğine işaret eden Diyab, "Lübnan'da tek çıkış yolu yeni hükümetin kurulmasıdır. Ülkedeki sosyal krizin çözümü için de tek yol mali krize çözüm getirmektir. Mali krizin çözümü için ise Uluslararası Para Fonu (IMF) müzakereleri başlatmanın dışında yol yoktur. IMF ile müzakereleri başlayacak adım da Lübnan'da reformları hayata geçirecek yeni kabinenin kurulmasıyla atılır." diye konuştu.

Anayasanın kendilerine sağladığı yetkiler dahilinde geçici hükümet olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getiren Diyab, "Lübnan çöküşün ardından patlamanın eşiğine geldi ve tehlikelerin önüne geçilememe boyutuna ulaşma tehlikesinden endişe ediliyor." ifadelerini kullandı.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019'dan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farkı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar bugün itibarıyla 10 bin liranın üzerine çıktı.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

Başbakan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti, ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Lübnan Başbakanı Diyab: Lübnan çöküşün ardından patlamanın eşiğine geldi
Lübnan Başbakanı Diyab: Lübnan çöküşün ardından patlamanın eşiğine geldi
Lübnan Başbakanı Diyab: Lübnan çöküşün ardından patlamanın eşiğine geldi
Lübnan Başbakanı Diyab: Lübnan çöküşün ardından patlamanın eşiğine geldi

Beyrut Limanı, Başbakan, Hükümet, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan Başbakanı Diyab: 'Lübnan çöküşün ardından patlamanın eşiğine geldi' - Son Dakika


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