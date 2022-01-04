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Son dakika haber! Lübnan Başbakanı'ndan Nasrallah'ın Suudi Arabistan'la ilgili açıklamalarına tepki - Son Dakika

Son dakika haber! Lübnan Başbakanı'ndan Nasrallah'ın Suudi Arabistan'la ilgili açıklamalarına tepki

04.01.2022 00:31
Son dakika haber! Lübnan Başbakanı'ndan Nasrallah'ın Suudi Arabistan'la ilgili açıklamalarına tepki

Edinilen son dakika haberine göre Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın Suudi Arabistan hakkındaki açıklamalarının hükümetin tutumunu yansıtmadığını belirtti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın Suudi Arabistan hakkındaki açıklamalarının hükümetin tutumunu yansıtmadığını belirtti.

Mikati, Nasrallah'ın televizyondan yayınlanan konuşmasında, Suudi Arabistan'ı terör örgütü DEAŞ'ın ve tekfircilerin arkasında durmakla suçlamasının akabinde yazılı açıklama yaptı.

"Nasrallah'ın Suudi Arabistan'la ilgili sözleri Lübnan hükümetinin ve halkın büyük kesiminin tutumunu yansıtmıyor. Hiçbir Arap ülkesine özellikle de Körfez ülkelerine hakaret Lübnan'ın menfaatine değildir." ifadesini kullanan Mikati, Hizbullah'a Lübnan kimliğinin bir parçası olma çağrısı yaptı.

Mikati, her daim Lübnan'ı Arap ülkelerinin anlaşmazlıklarının dışında tutma ve başta Suudi Arabistan olmak üzere bu ülkelerle olan ilişkilerini zedelememe çağrısında bulunduklarını hatırlattı.

Nasrallah gün içinde yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ın Lübnan'da, Irak ile Suriye'deki projesini boşa çıkaranlar ve Lübnan'ın küçük bir Suudi emirliğine dönüşmesine engel olanlarla sorun yaşadığını ifade etmiş ve Riyad yönetimini DEAŞ ile tekfircilerin arkasında durmakla suçlamıştı.

Suudi Arabistan'dan konuya ilişkin açıklama yapılmazken geçen hafta Kral Selman bin Abdulaziz, Lübnan yönetiminden Hizbullah'ın devlet kademeleri üzerindeki etkinliğine son verilmesini istemişti.

Lübnan ile başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler, daha önce dönemin Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin açıklamaları nedeniyle gerilmişti.

Kardahi, 27 Ekim 2021'de yayınlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

Özellikle Riyad yönetiminin tepkisini çeken bu ifadeler üzerine Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamış, Kardahi'nin sözlerinin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile siyasetini yansıtmadığını bildirmişti.

Açıklamaları ile diplomatik krize yol açan Kardahi, 3 Aralık 2021'de görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

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Suudi Arabistan, Hasan Nasrallah, Hizbullah, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Lübnan Başbakanı'ndan Nasrallah'ın Suudi Arabistan'la ilgili açıklamalarına tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Lübnan Başbakanı'ndan Nasrallah'ın Suudi Arabistan'la ilgili açıklamalarına tepki - Son Dakika
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