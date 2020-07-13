Son dakika haber: Lübnan'da bir günde rekor sayıda vak'a - Son Dakika

Lübnan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte tespit edilen 166 vak'a ile rekor seviyeye ulaşıldı. Vak'aların 133'ten fazlasının tespit edildiği katı atık toplama şirketinin otoparkı ise karantina alanına dönüştürüldü.



Ekonomik krizin giderek derinleştiği Lübnan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürüyor. Ülkede son 24 saatte Covid-19 salgınında 166 yeni vak'a tespit edildi. Bu sayının salgının başlangıcından bu yana bir günde kayda geçen en yüksek vak'a sayısı olduğu belirtilirken, ülkede ikinci dalga endişesi başladı. Yeni kaydedilen enfeksiyonların 133'den fazlasının Ramco adlı katı atık toplama, taşıma ve imha etme şirketinde çalışan Bengalli ve Suriyeli çalışanların oluşturduğu ifade edildi.



Şirket otoparkı karantina alanına çevrildi



İşçilerinde korona virüs tespit edilen söz konusu şirketin otoparkı, enfekte olanlar için karantina alanına dönüştürüldü. Şirkette çalışan diğer işçilere de Covid-19 testi yapılacağı aktarıldı.



Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 166 kişide korona virüs tespit edilmesiyle toplam vak'a sayısının 2 bin 334'e ulaştığı bildirildi. Ülke genelinde virüse bağlı can kaybı sayısı ise 36 olarak açıklandı.



Ülke genelinde salgınla mücadelede kısıtlamaların hafifletilmesiyle halkın sosyal mesafe ve maska takma kurallarına uymadığı belirtilirken, Lübnan'da ikinci bir salgın dalgasının baş göstermesinden korkuluyor. - BEYRUT