Son dakika haber: Lübnan'da ekonomik kriz protestoları sürüyor - Son Dakika

Lübnan'ın başkenti Beyrut ve diğer kentlerde çok sayıda kişi, ekonomik kriz ve yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesini protesto etti.

Başkent Beyrut'un göbeğindeki Hükümet Sarayı'nın önünde yer alan Riyad Sulh Meydanı'nda akşam saatlerinde toplanan göstericiler, karaborsada birkaç günden beri 3890 liradan işlem gören bir Amerikan dolarının aniden 4500'ün üzerine çıkmasına tepki gösterdi.

Lübnan bayrakları taşıyan eylemciler, ülkedeki mevcut ekonomik krize karşı vatandaşın korunması ve yerel para biriminin değer kaybına yol açanlardan hesap sorulması yönünde sloganlar attı.

Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinde bulunan Merkez Bankası şubesinin önünde toplanan onlarca vatandaş da Lübnan lirasının değer kaybı ve ekonomik krizi protesto etti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında eylemlerini gerçekleştiren protestocular, ekonomik krizden sorumlu tuttukları siyasi yetkililerin görevi bırakması yönünde sloganlar attı.

Güneydeki Sayda kentinde de düzenlenen gösterilerde, ekonomik krizin yol açtığı işsizlik ve hayat pahalılığına karşı hükümetin izlediği mali politikalar protesto edildi.

Lübnan'daki ekonomik durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş bulunuyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 4 bin liranın üzerinde işlem görüyor.

Maliye Bakanlığı, 2020'de vadesi dolacak toplam 4,6 milyar dolarlık eurobond ödemelerinin, ülkenin döviz rezervlerini korumak amacıyla yapılmayacağını duyurdu.

Başbakan Hassan Diyab da ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını ve Lübnan'ın, tarihinde ilk kez temerrüde düştüğünü belirtti.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar olmak üzere 10 milyar dolar kredi almak için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.