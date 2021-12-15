Son dakika haber! Lübnan'da Hizbullah'a yakın Tarım Bakanı, Yemen'deki iç savaşı eleştirdi - Son Dakika

Lübnan Tarım Bakanı Abbas Hacı Hasan, kimin kazanmak istediği fark etmeksizin Yemen'deki savaşın durması çağrısında bulundu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Hizbullah ve Şii Emel Hareketi'ne yakın Hasan, Suriye'deki Esed rejiminin bir televizyon kanalına konuştu.

Yemen'de devam eden savaşın sivillere verdiği zarardan söz eden Hasan, "Kimse yüz binlerce insanın ölmesini izleyemez. Evsiz ve aç insanlar bir umut arayışı içinde ancak bulamıyorlar. Kimin kazanmak istediği fark etmeksizin Yemen'deki savaş durmalı." dedi.

Lübnan'da İran ve Hizbullah'a yakın siyasetçiler ve hükümet yetkilileri, sürekli bir şekilde Suudi Arabistan ve bazı Körfez ülkelerine Yemen'deki iç savaştaki rolleri nedeniyle ağır eleştirilerde bulunuyor.

Son olarak eski Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, Suudi Arabistan'a yönelik eleştirilerinden dolayı ülkesi ve Suudi Arabistan arasında diplomatik krize sebebiyet vermişti.

Lübnan ve Suudi Arabistan arasındaki kriz

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, 27 Ekim'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi topraklarını savunduklarını düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Özellikle Riyad yönetiminin tepkisini çeken bu ifadeler üzerine Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamış, Kardahi'nin sözlerinin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile siyasetini yansıtmadığını bildirmişti.

Buna rağmen Suudi Arabistan ve Bahreyn 29 Ekim'de, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri 30 Ekim'de, Yemen de 2 Kasım'da Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Açıklamaları ile diplomatik krize yol açan Kardahi, 3 Aralık'ta görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Ancak Kardahi'nin istifasına rağmen Riyad yönetimi herhangi bir adım atmamış, Lübnan ile ilişkilerini yeniden düzeltmemişti.