Son dakika haber: Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah'ın hükümetin kurulamamasıyla ilgili sözleri eski başbakanların... - Son Dakika

Son dakika haber: Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah'ın hükümetin kurulamamasıyla ilgili sözleri eski başbakanların...

Gelen son dakika haberine göre Lübnan'da Sünni eski başbakanlar, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın hükümetin kurulamamasıyla ilgili sarf ettiği sözlerinin "dolaylı tehdit" olarak algılandığına dikkati çekerek, Nasrallah'a tepki gösterdi.

Son dakika haber: Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah'ın hükümetin kurulamamasıyla ilgili sözleri eski başbakanların..., System.String[]

Lübnan'da Sünni eski başbakanlar, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın hükümetin kurulamamasıyla ilgili sarf ettiği sözlerinin "dolaylı tehdit" olarak algılandığına dikkati çekerek, Nasrallah'a tepki gösterdi.

Lübnan'da farklı dönemlerde başbakanlık makamına oturan Fuad Sinyora, Temmam Selam, Necib Mikati ve Saad Hariri, hükümetin kurulamamasına ilişkin Nasrallah'ın önceki gün yaptığı televizyon konuşmasına tepki olarak ortak bir açıklama yayımladılar.

Yeni hükümetin kurulması konusunda, Nasrallah'ın kendilerine yönelik suçlayıcı ifadelerinin yalanlandığı açıklamada, Nasrallah'ın siyasi partileri temsil eden bir kabine kurulmasını istediği ancak bunun, ülkeyi ekonomik krizden kurtarma çabalarıyla uyuşmayacağı savunuldu.

Hizbullah lideri Nasrallah'ın söz konusu konuşmasında, 2008 yılında vuku bulan olayları hatırlatmakla iyi yapmadığına işaret edilen açıklamada, "Lübnanlılar, bu olayları hatırlatmayı, 'kabul edilemez dolaylı bir tehdit' olarak görüyor. Bu hatırlatma ayrıca şiddet ve güvenlik kaosunu da ima ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Nasrallah'ın sarf ettiği ifadeler ve 2008 yılındaki olaylar

Nasrallah, Lübnan'da yeni hükümetin kurulamamasıyla ilgili 27 Eylül'de yaptığı televizyon konuşmasında, eski başbakanlara yönelik çeşitli suçlamalarda bulunarak, "Hükümetlerde var olmamızın sebebinin, direnişin (Hizbullah'ın silahlı kanadı) arkasını kollama olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla Lübnan'da 5 Mayıs 2008'de yaşananların tekrarlanmaması ve direnişin arkasını kollamak için hükümette var olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan hükümeti, Hizbullah tarafından kullanılan bir telekomünikasyon ağının yasa dışı olduğunu ve devletin güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, bununla ilgili soruşturma başlatılacağını açıklamış, ayrıca Hizbullah ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle Beyrut Havalimanı Güvenlik Şefi'ni görevden almayı kararlaştırmıştı.

Bunun ardından taraflar arasında, Hizbullah'ın, Beyrut'un batısının kontrolünü ele geçirmesine dek giden çatışmalar başlamıştı.

Lübnan'da yeni hükümeti kurma girişimi sonuç vermedi

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan'da hükümet, 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından halktan gelen tepkiler üzerine istifa etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki krize karşı reformları hayata geçirecek bir hükümetin kurulması ve sonrasında Paris'te Lübnan'a destek için uluslararası konferans düzenlenmesi girişimini başlatmıştı.

Macron'un söz konusu girişimi, Şii Hizbulllah ve Emel Hareketi'nin Maliye Bakanlığı başta olmak üzere kendi paylarına düşen bakanlıklara getirilecekler konusunda geri adım atmamaları nedeniyle başarısızlığa uğramıştı.

Hasan Nasrallah, Hizbullah, Lübnan, Sünni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 02:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah'ın hükümetin kurulamamasıyla ilgili sözleri eski başbakanların... - Son Dakika

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