Son dakika haber: Lübnan'da hükümeti kurmakla görevli Hariri, "yeni hükümetin temel amacının çöküşü durdurmak" olduğunu söyledi - Son Dakika

Son dakika haber: Lübnan'da hükümeti kurmakla görevli Hariri, "yeni hükümetin temel amacının çöküşü durdurmak" olduğunu söyledi

18.03.2021 19:09
Son dakika haber: Lübnan'da hükümeti kurmakla görevli Hariri,

Son dakika gündem haberi: Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, oluşturacakları yeni kabineyle Uluslararası Para Fonunun (IMF) programı üzerinden çöküşü durdurmayı ve uluslararası toplumun ülkeye güvenini geri kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, oluşturacakları yeni kabineyle Uluslararası Para Fonunun (IMF) programı üzerinden çöküşü durdurmayı ve uluslararası toplumun ülkeye güvenini geri kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Sünni Müstakbel Hareketi lideri eski Başbakan Hariri, ekonomik krizin büyümesine rağmen aylardır yeni hükümetin kurulamaması nedeniyle dün kendisini suçlayan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşmesinin ardından başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi.

Görüşmenin dünkü karşılıklı açıklamaların etkilerini hafifletmek amacıyla gerçekleştiğini dile getiren Hariri, görüşmede ülkeyi içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkaracak 18 üyeli teknokratların oluşturacağı kabineyi ele aldıklarını belirtti.

Hariri, sözlerine şöyle devam etti:

"Açık olmaya devam edeceğim, yeni hükümeti kurma konusunda hala var olan fırsatı değerlendirmek lazım. Kurulacak yeni hükümetin temel amacı, IMF'nin programı üzerinden çöküşü durdurmak ve uluslararası toplumun ülkeye güvenini geri kazanmaktır."

Hariri ayrıca yeni hükümetin en kısa sürede kurulması için 22 Mart Pazartesi günü yeniden Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşme konusunda Avn ile mutabık kaldıklarını aktardı.

Avn ve Hariri'nin karşılıklı açıklamaları

Cumhurbaşkanı Avn, dün yaptığı televizyon konuşmasında, Hariri'ye, ulusal kurtarma hükümetini kurma konusunda aciz olması halinde alanı bu işin altından kalkacak kişilere bırakması çağrısında bulunmuştu.

Hariri de Avn'a, daha önce sunduğu kabine listesine onay verme veya erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önünü açma çağrısı yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanı, ülkedeki çöküşün önüne geçmeye kadir gerekli reformları hayata geçirecek siyasi partiler dışından teknokratlardan oluşacak kabine listesine onay vermekten aciz kalması halinde Lübnan Parlamentosunun iradesini akamete uğratma girişimlerinin arkasındaki gerçekleri açıkça söylemelidir." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip bulunan Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019 itibarıyla yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Karaborsada 1 dolar 15 bin Lübnan lirasına kadar yükselirken, Avn ile Hariri'nin görüşmesinin ardından 12 bin liraya geriledi.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Lübnan'da hükümeti kurmakla görevli Hariri, 'yeni hükümetin temel amacının çöküşü durdurmak' olduğunu söyledi - Son Dakika


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