Son dakika haber! Lübnan'da Kovid-19'a yakalanan Filistinli sığınmacıların sayısı 148'e yükseldi - Son Dakika

Lübnan'da yaşayan Filistinli mülteciler arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan hasta sayısının 148'e yükseldiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) yaptığı açıklamaya göre, 15 yeni vaka kaydedilmesiyle ülkede yaşayan Filistinli mülteciler arasında salgına yakalananların sayısı 148'e çıktı.

Açıklamada, Kovid-19'a yakalananlardan büyük çoğunluğunun sağlığına kavuştuğu ancak bugüne dek 4 Filistinli mültecinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Lübnan İstatistik İdaresinin 2017'deki sayımına göre, ülkede 5 vilayetteki 156 iskan merkezi ve 12 mülteci kampında toplam 174 bin 422 Filistinli mülteci yaşıyor.

BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.