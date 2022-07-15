Son dakika haber | Lübnan'da TİKA'nın tesis ettiği 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Gül Bahçesi açıldı - Son Dakika
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Son dakika haber | Lübnan'da TİKA'nın tesis ettiği 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Gül Bahçesi açıldı

15.07.2022 17:57
Son dakika haber | Lübnan'da TİKA'nın tesis ettiği 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Gül Bahçesi açıldı

Son dakika gündem haberi: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olan 251 kişinin anısına Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Lübnan'ın Trablusşam şehrinde tesis edilen "15 Temmuz Şehitleri Hatıra Gül Bahçesi" açıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olan 251 kişinin anısına Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Lübnan'ın Trablusşam şehrinde tesis edilen "15 Temmuz Şehitleri Hatıra Gül Bahçesi" açıldı.

TİKA tarafından restore edilen şehirdeki Mevlevihane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle anma töreni ile 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Gül Bahçesi'nin açılış etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Trablusşam Belediye Başkanı Riad Yamak, Trablusşam Üniversitesi Rektörü Rafet Mikati, Lübnan'daki Türk Dostluk Derneklerinin ve Türk kurumlarının temsilcileri, ülkedeki Türkmenler ve çok sayıda Lübnanlı katıldı.

Törende konuşma yapan Büyükelçi Ulusoy, Türk milletinin binlerce yıldır içinde yaşadığı coğrafyada birçok savaş, afet ve yıkım yaşadığını ancak her seferinde bunların üstesinden gelerek vatana sahip çıkma iradesini gösterdiğini söyledi.

Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesi de hem devletini hem de demokrasisini korumayı görev bildiğini aktaran Ulusoy, "Türk devletini ve milletin iradesini teslim alabileceklerini sanarak 6 yıl önce bugün harekete geçen hainler, hüsrana uğradılar. Türkiye, devletiyle ve milletiyle, artık 15 Temmuz 2016 tarihi öncesinden çok daha güçlüdür." ifadelerini kullandı.

Lübnanlı rektörden 15 Temmuz için şiir

Trablusşam Belediye Başkanı Yamak da, Trablusşam şehrinin en müreffeh günlerini Osmanlı döneminde yaşadığını belirterek, Trablusşam'ın da 15 Temmuz 2016 gecesi dahil her zaman Türkiye'nin ve Türk halkının yanında olduğunu kaydetti.

Trablusşam Üniversitesi Rektörü Rafet Mikati de, 15 Temmuz gecesiyle ilgili yazdığı bir şiiri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bundan altı yıl önce hediye ettiğini ve bu şiirin Anadolu Ajansı (AA) tarafından Türkçeye de çevrilerek yayınlandığını hatırlatarak, "Türk halkını sokaklara dökülerek bu darbe girişimini hüsrana uğratmasından dolayı bir kez daha kutluyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Programın son bölümünde ise TİKA tarafından restorasyonu gerçekleştirilen Trablusşam Mevlevihanesi önünde 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatıralarını yaşatmak üzere TİKA tarafından tesis edilen gül bahçesinin açılışı yapıldı.

Programda ayrıca Anadolu Ajansı'nın 15 Temmuz gecesine ilişkin fotoğrafları sergilendi.

Trablus Üniversitesi Rektörü Mikati'nin 2016'da yayınlanmasının hemen ardından internette binlerce Lübnanlıya ulaşan şiirinin bazı mısraları şöyleydi:

"Ne zaman ki bir yiğit göründü telefonda

Bir azimdi fışkıran, boy veren her meydanda

Sağanak oldu tekbirler hainde kalmadı renk

Bir inanç parıldadı, binlerce güneşe denk

Havaalanı, köprü inançla ilmek ilmek

Ölümü de öldürür ölümsüzlüğü bilmek

Halkın sedasıdır bu, ne top kaldı ne de tank

Bu milletin gözünde tank da top da oyuncak"

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Kaynak: AA

Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Lübnan'da TİKA'nın tesis ettiği 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Gül Bahçesi açıldı - Son Dakika

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