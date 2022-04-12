Son dakika haber | Lübnan'daki patlamada Emel Hareketi üyesi belediye başkanının oğlunun öldüğü açıklandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Lübnan'daki patlamada Emel Hareketi üyesi belediye başkanının oğlunun öldüğü açıklandı

12.04.2022 11:38
Son dakika haber | Lübnan'daki patlamada Emel Hareketi üyesi belediye başkanının oğlunun öldüğü açıklandı

Son dakika haberler... Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Benaful beldesindeki Emel Hareketi ofisine ait bir merkezde gece saatlerinde meydana gelen patlamada ölen kişinin, Emel Hareketi mensubu belediye başkanının oğlu olduğu bildirildi.

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Benaful beldesindeki Emel Hareketi ofisine ait bir merkezde gece saatlerinde meydana gelen patlamada ölen kişinin, Emel Hareketi mensubu belediye başkanının oğlu olduğu bildirildi.

Lübnan'daki Hizbullah'ın müttefiki Şii Emel Hareketi'nin sosyal medya hesabından konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, patlamada ölen kişinin Benaful Belediye Başkanı Tevfik er-Raz'ın oğlu Ali olduğu ifade edildi.

Patlama, gece 02.47'de Benaful Belediyesi yakınındaki Emel Hareketi'nin bir merkezinde meydana gelmiş, olayda Raz hayatını kaybederken, 7 kişi yaralanmıştı.

Yerel medyada, patlamanın sebebine ilişkin bazı iddialar yer aldı. Emel Hareketi'ne ait silahların merkezin bodrum katında olduğu iddia edilirken, diğer taraftan ise söz konusu yerde oksijen tüplerinin infilak ettiği ileri sürüldü.

Patlamanın nedenine ilişkin hükümetten veya Emel Hareketi'nden henüz açıklama yapılmadı.

Benzer bir patlama son olarak, 11 Aralık 2021'de Filistinli mültecilerin kaldığı Burc eş-Şimali Mülteci Kampı'nda bir gruba ait cephaneliğin infilak etmesi sonucu meydana gelmişti.

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Hizbullah, Lübnan, Medya, Şii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Lübnan'daki patlamada Emel Hareketi üyesi belediye başkanının oğlunun öldüğü açıklandı - Son Dakika


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