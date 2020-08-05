Son dakika haber: Lübnan'daki patlamayı DEAŞ üstlendi, ölü sayısı 70'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber: Lübnan'daki patlamayı DEAŞ üstlendi, ölü sayısı 70'e yükseldi

Son dakika haberine göre Lübnan'daki patlamayı DEAŞ üstlendi, ölü sayısı 70'e yükseldi Lübnan Sağlık Bakanı Hassan Hamad, başkent Beyrut'ta bulunan bir depoda meydana gelen patlamada ölü sayısının 70'e yükseldiğini, 3 bin 700'den fazla yaralı olduğunu açıkladı.

Lübnan'daki patlamayı DEAŞ üstlendi, ölü sayısı 70'e yükseldi

BEYRUT - Lübnan Sağlık Bakanı Hassan Hamad, başkent Beyrut'ta bulunan bir depoda meydana gelen patlamada ölü sayısının 70'e yükseldiğini, 3 bin 700'den fazla yaralı olduğunu açıkladı. CNN International'ın haberine göre söz konusu patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un liman bölgesinde bulunan bir depoda meydana gelen şiddetli patlamada bilanço giderek artıyor. Lübnan Sağlık Bakanı Hassan Hamad yaptığı açıklamada, patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e yükseldiğini duyurdu. Bakan Hamad, yaralananların sayısının ise 3 bin 700'den fazla olduğunu açıkladı. Patlamada 2 Türk vatandaşının da hafif şekilde yaralandığı aktarıldı. Patlamadan saatler sonra ordu helikopterleri limanda çıkan yangınlara müdahale etti. Beyrut'taki hastanelerin hızlı bir şekilde kapasitesini aştığı ve kan stoklarının tükenmek üzere olduğu ifade edildi. CNN International'ın haberine göre söz konusu patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Son dakika haber: Lübnan'daki patlamayı DEAŞ üstlendi, ölü sayısı 70'e yükseldi

Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 12:08

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Lübnan'daki patlamayı DEAŞ üstlendi, ölü sayısı 70'e yükseldi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti Koronavirüsün karanlık bir yönü ortaya çıktı! Hastaların yarısından fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor Lübnanlı babanın patlama anında oğlunu korumaya çalıştığı anlar kameraya böyle yansıdı Son Dakika: Beyrut patlamasını terör örgütü DEAŞ üstlendi Fenerbahçe'nin görüştüğü Erol Bulut, İstanbul'a geldiği sırada eşi uçakta fenalaştı Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor Lübnan'daki büyük patlamanın ardından Beyrut tanınmaz hale geldi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 70 kişi hayatını kaybetti, 3700 yaralı var İçişleri Bakanlığı, halı sahaların bugün itibarıyla açılacağı iddialarını yalanladı Güvenlik görevlileri tarafından darbedilen Ukraynalı model Daria Kyryliuk ilk kez konuştu HDP'li Işık hakkında fezleke hazırlandı, 8 yıla kadar hapsi isteniyor Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Atletico Mineiro ile sözleşme imzaladı
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu         
16:44
Ağustos ayında kiralara en fazla %11,51 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Ağustos ayında kiralara en fazla %11,51 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı         
15:25
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü         
15:17
Ebru Polat, çocuklarının gözü önünde eşini bayıltana kadar döven adama öfke kustu Ebru Polat, çocuklarının gözü önünde eşini bayıltana kadar döven adama öfke kustu         
15:05
Halk korkudan su içemiyor! Kocaeli'de dereye atılan kurban atıkları 150 kişiyi zehirledi Halk korkudan su içemiyor! Kocaeli'de dereye atılan kurban atıkları 150 kişiyi zehirledi         
14:15
TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı         
14:14
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi         
14:03
Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için bacağını kestirecek Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için bacağını kestirecek         
13:53
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi         
13:41
Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi         
12:45
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler         
12:36
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı         
12:32
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti         
12:05
Trabzonspor, Mohamed Elneny'yi kiralamak için Arsenal'e teklif yaptı Trabzonspor, Mohamed Elneny'yi kiralamak için Arsenal'e teklif yaptı         
11:33
Bakan Albayrak Bakan Albayrak "Tarihi bir dönüm noktası" deyip duyurdu: İmalat PMI Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviyede         
11:29
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi         
11:05
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi         
10:49
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi         
10:39
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor         
10:39
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında         
10:34
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor         
10:33
Taksim'in ortasında saç saça baş başa kadın kavgası! O anlar kamerada Taksim'in ortasında saç saça baş başa kadın kavgası! O anlar kamerada         
10:01
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu         
09:35
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Fazla mesai yaptığını iddia eden işçi bunu kanıtlamak zorunda         
09:18
Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı Havale ücreti kurnazlığı! Tüketici derneği başkanı bankaların foyasını ortaya çıkardı         
09:16
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı         
08:56
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı         
08:53
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik         
08:26
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı         
08:23
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi         
08:08
Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı         
03:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2020 06:29:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Lübnan'daki patlamayı DEAŞ üstlendi, ölü sayısı 70'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei