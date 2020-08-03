Son dakika haber: Lübnan Dışişleri Bakanı Hitti istifa etti - Son Dakika

Lübnan Dışişleri Bakanı Nassif Hitti, mali krizle boğuşan ülkede reform yapma iradesi bulunmadığı için istifa ettiğini açıkladı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Nassif Hitti, 1975-1990 iç savaşından bu yana istikrara karşı en büyük tehdidi oluşturan ekonomik krizle boğuşan ülkede reform yapılmadığı gerekçesiyle istifa ettiğini söyledi. Hitti yaptığı açıklamada, "Toplumumuzun ve uluslararası topluluğun bizi yapmaya çağırdığı yapısal, kapsamlı bir reform için etkili bir irade bulunmaması nedeniyle istifa etmeye karar verdim. Lübnan adında bir patron için çalışmak üzere bu hükümete katıldım, sonra ülkemde birden fazla patron ve çelişen çıkarlarla karşılaştım. Eğer Lübnan halkını kurtarmak için bir araya gelmezlerse, Allah korusun gemi herkes üzerindeyken batacaktır" dedi.

Nassif Hitti, Başbakan Hassan Diab'ın göreve geldiği Ocak ayında dışişleri bakanı olarak atanmıştı. Yerel basında Hitti'nin istifa etme kararının Başbakan Diab ile yaşadığı fikir ayrılıklarından kaynaklandığı öne sürüldü.

Yabancı bağışçılar, Lübnan'da hükümet israfı ve yolsuzluk ile mücadele etmek için reformlar yapılana kadar yardımda bulunulmayacağını açıklamıştı. - BEYRUT