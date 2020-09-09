Son dakika haber: Lübnan Dışişleri Bakanı Vehbe, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Lübnan Sağlık Bakanlığının son açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybının 207, vaka sayısının 21 bin 324'e, iyileşenlerin sayısının 6 bin 722'ye ulaştığı aktarılmıştı.

Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle yaklaşık 6 milyon nüfusa sahip Lübnan'da, Beyrut Limanı 'nda geçen ay medyana gelen patlamanın ardından koronavirüs günlük vaka sayıları artışa geçmişti.

Açıklamada, Vehbe'nin evinde karantinaya alındığı ve test sonucunu teyit etmek için yeniden yaptıracağına dikkat çekildi.

Dışişleri Bakanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bakan Vehbe'nin yaptırdığı PCR testinin pozitif çıktığı belirtildi.

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