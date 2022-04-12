Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde Emel Hareketi ofisinin yakınında meydan gelen patlamada en az bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Alarabia televizyonunun haberine göre, Sayda kentinin Benaful Belediyesindeki Emel Hareketinin ofisi yakınında patlama meydana geldi.
Patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Sosyal medyada, patlama alanındaki hasar ve bölgedeki hastaneye getirilen yaralıların yer aldığı görüntüler paylaşıldı.
Olayla ilgili Lübnan resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Lübnan'ın Sayda kentindeki patlamada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika