Son dakika haber: Lübnan, Libya, Tunus ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Lübnan'da 40, Libya'da 35, Tunus'ta 25, Kuveyt'te 12 kişi daha yaşamını yitirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 40 kişinin Kovid-19 nedeniyle öldüğü, yapılan testler sonucu 1277 kişinin virüse yakalandığının belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, bugüne kadar salgında ölenlerin sayısının 6 bin 136'ya, vaka sayısının 462 bin 339'a yükseldiği, bunlardan 366 bin 639'unun da iyileştiği kaydedildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 35 kişinin yaşamını yitirdiği, 696 yeni vaka kaydedildiği, 918 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Son verilerle salgındaki toplam can kaybının 2 bin 653'e, vaka sayısının da 157 bin 545'e çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 145 bin 882 olduğu kaydedildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı açıklamasında, 25 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, virüs nedeniyle ülkedeki toplam can kaybının 8 bin 760 olduğunu duyurdu.

Açıklamada, ülkede 604 yeni vakayla virüse yakalananların sayısının 251 bin 169'a yükseldiği, bunlardan 215 bin 920'sinin de sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 12 kişi daha yaşamını yitirdi, 1251 vaka tespit edildi, 1346 kişi ise iyileşti.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 1298'e, vaka sayısı 229 bin 550'ye, iyileşen sayısı da 213 bin 942'ye yükseldi.