Lübnan Merkez Bankası, hükümetten, ülkenin kalan döviz rezervlerini korumak amacıyla emtiaları desteklemek için net bir politika belirlemesi talebinde bulundu.

Bankadan Lübnan Maliye Bakanı Gazi Vezni'ye gönderilen yazıda, "Hükümetin, benimsemek istediği ve döviz rezervlerinin israfına son verecek sübvansiyon politikasına ilişkin hızlı bir şekilde net bir vizyon oluşturması zorunlu hale geldi." denildi.

Merkez bankasının, enflasyonun daha fazla yükselişini durdurmak için geçen aylarda dolar satmak zorunda kaldığı hatırlatılan yazıda, "Müdahaleler, geçen aylarda enflasyonu yüzde 84'te durdurdu, bu müdahale olmasaydı yüzde 275'e ulaşabilirdi." ifadesine yer verildi.

Lübnan'ın tehlikeli bir durumla karşı karşıya olduğu belirtilen yazıda, harekete geçmeyi geciktirmenin ekonomik ve sosyal sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

Ayrıca yazıda, ülkenin kalan döviz rezervlerini korumak amacıyla emtiaları desteklemek için net bir politika belirlenmesi gereğine vurgu yapıldı.

Yazıda, Maliye Bakanı Vezni'den mümkün olan en kısa sürede kendisine gönderilen yazıya açık ve net cevap vermesi istendi.

Temel ürünlere sağlanan sübvansiyonun 2 ay içinde sona ereceği uyarısı

Maliye Bakanı Vezni, 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, temel ürünlere sağlanan devlet sübvansiyonunun, rasyonalize edilmemesi durumunda 2 ay içinde sona ereceğini belirtmişti.

Ekonomik krizin gölgesindeki Lübnan'da Merkez Bankası, döviz rezervlerini kullanarak buğday, un, mazot ve bazı gıda maddelerini sübvanse ediyor.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar 10 bin liranın üzerine çıktı.

Ülkede dolarla işlem gören yakıt maddesi teminindeki sıkıntılar nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor.