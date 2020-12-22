Son dakika haber... Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölümü ilk mezunlarını verdi - Son Dakika

Son dakika haber... Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölümü ilk mezunlarını verdi

22.12.2020 01:47
Son dakika haber... Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölümü ilk mezunlarını verdi, System.String[]

Son dakika haberleri: Lübnan'da 3 yıl önce eğitim faaliyetine başlayan Türkoloji Bölümü, eğitimlerini tamamlayan ilk mezunlarını verdi.

Lübnan'da 3 yıl önce eğitim faaliyetine başlayan Türkoloji Bölümü, eğitimlerini tamamlayan ilk mezunlarını verdi.

Ülkenin tek kamu üniversitesi Lübnan Üniversitesinde 2017 yılında, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) katkılarıyla eğitime başlayan Türkoloji Bölümü'nde okuyan 13 öğrenci, 3 yıllık eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Başkent Beyrut'ta düzenlenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri dolayısıyla katılımın sayılı olduğu mezuniyet törenine, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmed Rabah, YEE Türkçe Eğitim Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Beyrut Ofisi Koordinatörü Orhan Aydın, Türk Hava Yolları (THY) Beyrut Ofisi Müdürü Hasan Hamdan ve öğrencilerin aileleri ile öğretmenler katıldı.

Türkiye ve Lübnan milli marşlarıyla başlayan mezuniyet töreninde konuşan Büyükelçi Çakıl, Türkiye ve Lübnan'ın ortak değerlere sahip iki dost ve kardeş ülke olduğuna işaret ederek iki ülke halkının birbirlerini daha iyi anlaması ve tanıması için Türkoloji Bölümü'nün ciddi bir boşluğu kapatan bir çalışma olduğunu anlattı.

Lübnan ile Türkiye arasında 2010 yılından beri vizelerin kaldırıldığını hatırlatan Büyükelçi Çakıl, Türk dizilerinin de son zamanlarda Lübnan'da çok izlendiğine ve bunun sonucu Türkçeye olan ilginin de arttığına dikkati çekti.

Büyükelçi Çakıl, Türkoloji Bölümü'nde Türkçenin yanı sıra Türk tarihi ve Türkiye ile ilgili diğer birçok konunun da işlendiğini öğrendiğinde büyük gurur duyduğunun altını çizdi.

Lübnan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Rabah da Türkoloji Bölümü'nden verdikleri ilk mezunlarla gurur duyduklarını dile getirerek bu bölümden mezun olan öğrencilerin iki ülke arasında bir köprü görevi göreceklerini söyledi. Bölümde istihdam edecek hoca bulmakta zorluk çektiklerine işaret eden Rabah, mezun olan ve çok güzel Türkçe konuşan 13 öğrencinin Türkiye'de yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de tamamlayarak Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde görev almak üzere geri gelmelerini temenni ettiklerini kaydetti.

Mezuniyet töreni, diploma ve THY'nin sağladığı Türkiye'ye gidiş-geliş bileti ile diğer bazı hediyelerin verilmesinin ardından çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

Ülkenin tek kamu üniversitesi olan Lübnan Üniversitesinde YEE'nin destekleriyle faaliyetlerine devam eden Türkoloji Bölümü'nün şu anda 40'tan fazla öğrencisi bulunuyor.

Türkiye, Lübnan, Beyrut, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölümü ilk mezunlarını verdi - Son Dakika


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