Son dakika haber... Lübnanlı Milletvekili: "Türk Hastanesi bir an önce açılmalı" - Son Dakika

Son dakika haber... Lübnanlı Milletvekili: "Türk Hastanesi bir an önce açılmalı"

03.11.2020 17:27
Son dakika haber... Lübnanlı Milletvekili:

Son dakika gündem haberi: Lübnanlı Milletvekili Usame Saad, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) açılış çalışmalarını sürdürdüğü Türk hastanesinin bir an önce faaliyete geçirilmesi çağrısında bulundu.

Lübnanlı Milletvekili Usame Saad, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) açılış çalışmalarını sürdürdüğü Türk hastanesinin bir an önce faaliyete geçirilmesi çağrısında bulundu.

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinden bağımsız Milletvekili Saad, yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki sınırlı sağlık imkanları gölgesinde son haftalarda artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına işaret ederek "Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi, tıbbi malzeme ve teçhizatların bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından hiçbir gecikme yaşanmadan bir an önce açılsın." ifadelerini kullandı.

Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle kamu ve özel hastanelerdeki doluluk oranlarının gittikçe yükseldiği Lübnan'daki Türk hastanesine olan ihtiyacın önem arz ettiğini belirten Saad, şunları kaydetti:

"Lübnan Sağlık Bakanlığından, Sayda Türk Hastanesi'nde görev alacak teknik ve sağlık kadrolarını belirleyecek komite oluşturmasını talep ediyoruz. Hastanede görev alacak teknik ve sağlık görevlileri belirlenirken siyasi aidiyet yerine yetkinlik ve deneyimin dikkate alınmasını temenni ediyoruz."

Saad, Sağlık Bakanlığını, Türk Hastanesi'nin bir an önce hizmete açılması için tüm sorumluluklarını yerine getirmeye davet ederek, açıklamasında "Bu hastane, yıllardan beri hiçbir gerçek gerekçe olmadan kapalı tutuluyor. Sağlık alanındaki mevcut şartlara rağmen hastaneyi hizmete açma işlemini içerideki siyasi birtakım sebeplerden ötürü daha fazla geciktirmek, affedilmeyecek suç olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Türk Hastanesi, yıllarca iç anlaşmazlıkların kurbanı oldu

Başkent Beyrut'un 44 kilometre güneyinde yer alan Sayda kentinde yapım ve donanımı tamamlanan Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi, acil servis, yoğun bakımlar, ameliyathaneler ve teknik birimlerin planlandığı tedavi; idare, hasta yatak birimlerinin planlandığı hasta bakım bloklarından oluşuyor.

Kasım 2010'da Lübnan'a teslim edilen Sayda Türk Hastanesi, yıllardır tüm donanımıyla hizmet verebilecek durumda olmasına rağmen ülke içi siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle halkın hizmetine açılamadı.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biriyle boğuşan Lübnan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının da zirveye çıktığı bir dönemden geçiyor.

Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle nüfusu yaklaşık 6 milyona ulaşan Lübnan'da, 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamada yaralanan binlerce kişinin tedavisi için başkentin dışındaki sağlık merkezlerine başvurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlamanın ardından ülkedeki sağlık ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Sayda Türk Hastanesi'nin bir an önce hasta kabulüne başlamasını sağlamak üzere Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nu özel temsilci olarak görevlendirmişti.

Prof. Dr. Topaloğlu ve beraberindeki Türk heyeti, 13 Ağustos'ta Lübnan'da dönemin Başbakanı Hassan Diyab ve Sağlık Bakanı Hamad Hasan ile hastaneyi açma çalışmalarını hızlandırma konusunda mutabık kalmıştı.

TİKA'nın, Sayda Türk Hastanesi'ni açılışa hazır hale getirme yönünde başlattığı çalışmaları devam ediyor.

Milletvekili, Lübnan, TİKA, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Lübnanlı Milletvekili: 'Türk Hastanesi bir an önce açılmalı' - Son Dakika


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