Son dakika haber... Lukaşenko Ben öldürülmediğim sürece, seçimler yenilenmeyecek - Son Dakika

Lukaşenko Ben öldürülmediğim sürece, seçimler yenilenmeyecek

Deniz BERKTAYKIEV, (DHA)- Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, 9 Ağustos'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yeniden yapılması konusundaki taleplere, 'Beni öldürmediğiniz sürece, seçimler yenilenmeyecektir' yanıtını verdi.

Minsk Kamyon Fabrikası'nda yaptığı konuşmada bazı işçilerin kendisine seçimlerin adil ve demokratik geçmediği ve yenilenmesi gerektiğini söylemesi üzerine Lukaşenko, 'Beni öldürmediğiniz sürece, seçimler yenilenmeyecektir' dedi. Seçimlerin yenilenmesi talebinin ve siyasi istikrarsızlığın ülkeyi kaosa sürükleyeceğini ifade eden Lukaşenko, bu durumda altı ay içinde ülkenin belli başlı fabrikalarından hiç birinin ayakta kalamayacağını kaydetti.

İSTEDİĞİNİZ KADAR BAĞIRIN

Fabrikayı ziyareti ve konuşması sırasında bir grup işçinin Git buradan diye slogan atması üzerine Lukaşenko konuşmasına ara vererek, Teşekkür ederim. İstediğiniz kadar bağırabilirsiniz dedi. Muhaliflerin Belarus'taki genel grev çağrısına bazı fabrikalardan işçilerin katılması konusunda da konuşan Lukaşenko, siyasi greve katılan işçilerin fabrikalardaki toplam işçi sayısının az bir bölümünü oluşturduğunu söyledi. Kendisinin zamanında Belarus'ta herkese iş sağlamak için fabrikalarda gerekenden fazla sayıda işçi istihdam ettiğini söyleyen Lukaşenko, Çalışmak isteyen çalışır, istemeyen de kapıdan çıkıp gidebilir diye konuştu.