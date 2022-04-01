Son dakika haber | Lüks cipte hayatına son vermek istedi, polis kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haber | Lüks cipte hayatına son vermek istedi, polis kurtardı

01.04.2022 10:10

Gelen son dakika haberine göre Lüks cipte hayatına son vermek istedi, polis kurtardı Adana'da lüks cipinde ilaç içerek hayatını son vermek isteyen kadın, cipin arka camını kıran polisler tarafından araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Lüks cipte hayatına son vermek istedi, polis kurtardı

ADANA - Adana'da lüks cipinde ilaç içerek hayatını son vermek isteyen kadın, cipin arka camını kıran polisler tarafından araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kendisine ilgi göstermediği ve değersiz hissettiğini söylediği eşi M.A. ile tartışan Z.A. (38), sabah saatlerinde lüks cipine binip evden ayrıldı. Daha sonra eşini telefonla arayan Z.A., intihar edeceğini söyledi. M.A. eşini ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Daha sonra yeniden eşini arayan Z.A., yüksek dozda ilaç içtiğini ve Çatalan Batı Köprüsü'nde olduğunu söyledi. Bunun üzerine komşusunun otomobilini alan M.A., polis ekiplerini arayıp eşinin söylediği yere gitti. Kapıları kilitli cipin içindeki eşinin baygın olduğunu gören M.A., konumunu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, cipin arka camını kırıp kadını araçtan çıkarttı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı kadın, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Z.A. ile eşi M.A.'nın bir süredir sürekli tartıştıkları öğrenildi. Z.A.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Son dakika haber | Lüks cipte hayatına son vermek istedi, polis kurtardı
Son dakika haber | Lüks cipte hayatına son vermek istedi, polis kurtardı
Son dakika haber | Lüks cipte hayatına son vermek istedi, polis kurtardı

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Çukurova, Polis, Adana, İlaç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Lüks cipte hayatına son vermek istedi, polis kurtardı - Son Dakika


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