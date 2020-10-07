Lüks otomobilde 1 kilo uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Lüks otomobilde 1 kilo uyuşturucu bulundu
07.10.2020 12:40
Lüks otomobilde 1 kilo uyuşturucu bulunduBursa'da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan lüks otomobilde, 1 kilo metamfetamin ele geçirilirken, K.T. (22) ve B.G. (33) gözaltına alındı.
Lüks otomobilde 1 kilo uyuşturucu bulundu
Bursa'da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan lüks otomobilde, 1 kilo metamfetamin ele geçirilirken, K.T. (22) ve B.G. (33) gözaltına alındı. Yıldırım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, pazartesi günü akşamı, Maltepe Mahallesi'nde şüphe üzerine lüks otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, 1 kilo metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki K.T. ve B.G. ise gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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