Son dakika haber! Lüks sitede oturan gencin balkonda tedirgin eden hareketleri kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Lüks sitede oturan gencin balkonda tedirgin eden hareketleri kamerada

17.10.2022 11:56

Edinilen son dakika haberine göre Lüks sitede oturan gencin balkonda tedirgin eden hareketleri kamerada Önce balkondan sarktı, sonra balkon korkuluklarını aşıp ellerini bıraktıANTALYA Antalya'da lüks bir sitede oturan genç önce oturduğu balkondan aşağı balkona sarktı, arından ise balkon duvarına çıkarak ellerini bırakıp...

Lüks sitede oturan gencin balkonda tedirgin eden hareketleri kamerada

Önce balkondan sarktı, sonra balkon korkuluklarını aşıp ellerini bıraktı

ANTALYA Antalya'da lüks bir sitede oturan genç önce oturduğu balkondan aşağı balkona sarktı, arından ise balkon duvarına çıkarak ellerini bırakıp yürekleri ağızlara getirdi.

Olay, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 272 sokak üzerinde gündüz saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir genç yaşadığı dairenin balkonuna çıkarak alt komşusunun balkonuna sarktı. Daha sonra ise balkon duvarının üzerine çıkarak ellerini bırakıp site sakinlerine bağırmaya başladı. Yaşanılan o anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda kişi tarafından izlendi. Görüntüleri izleyenlerin yürekleri adeta ağzına geldi.

Site sakinleri ise sürekli aynı durumla karşı karşıya geldiklerini belirterek soruna çözüm bulunmasını istedi.

YORUMLAR
500
Antalya haber: 12. Antalya Kitap Fuarı Başlıyor Antalya haber: 12. Antalya Kitap Fuarı Başlıyor Kayıp Rus turist, 39 gün sonra uçurumda ölü bulundu Kayıp Rus turist, 39 gün sonra uçurumda ölü bulundu Antalya gündem: Antalya'nın 'vahşi güzelliği' yılkı atları turistlerin ilgi odağı oldu Antalya gündem: Antalya'nın 'vahşi güzelliği' yılkı atları turistlerin ilgi odağı oldu
Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Lüks sitede oturan gencin balkonda tedirgin eden hareketleri kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:25 İran yapımı kamikaze drone Ukrayna'nın başkenti Kiev'i böyle vurdu! Silahla müdahale işe yaramadı
13:05 Jesus'un yıldızını parlattığı Fenerbahçeli futbolcuya İspanyol takımları talip oldu
12:49 Kız arkadaşıyla tartışırken 4 kişinin saldırısına uğradı! Gözünü kaybetti
12:49 Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret mesajı: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız
12:42 Bartın'daki faciada can veren 41 madencinin çocuklarının eğitim masraflarını Milli Eğitim Bakanlığı karşılayacak
12:33 Sürücüsü sara nöbeti geçirdi! Kontrolden çıkan otomobil çok sayıda araca çarptı
11:42 Son günlerinde Billur Kalkavan'ı kahreden olay: Evimizi boşatmamızı istediklerinde hayatla bağı koptu
11:36 Bakan Vedat Bilgin'in talimatıyla maden ocağındaki faciayı araştıran 4 kişilik ekibe 2 iş güvenliği uzmanı dahil oldu
11:24 Haftaya yükselişle başlayan gram altın 990 liradan satılıyor
08:02 16 dönüm arazi artık vatandaşın hizmetinde! 30 yıllık mücadelede mutlu sonla bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 13:34:50. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Lüks sitede oturan gencin balkonda tedirgin eden hareketleri kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement