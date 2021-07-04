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Son dakika haber | Lüksemburg Başbakanı Bettel, Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haber | Lüksemburg Başbakanı Bettel, Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı

04.07.2021 22:31
Son dakika haber | Lüksemburg Başbakanı Bettel, Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Geçen hafta Kovid-19 testi pozitif çıkan Bettel'in önlem amacıyla hastaneye yatırıldığı ve 24 saat gözlem altında tutulacağı açıklandı.

Lüksemburg Devlet Bakanlığı, 48 yaşındaki Bettel'in durumuyla ilgili bazı testlerin yapılacağını, doktorların kararına göre Başbakanın hastanede kalıp kalmayacağına karar verileceğini duyurdu.

Bettel'in Kovid-19'a yakalandığı 27 Haziran'da açıklanmış, ateş ve baş ağrısı gibi hastalık belirtileri gösterdiği bildirilmişti. Lüksemburg Başbakanı, 24-25 Haziran'da AB Liderler Zirvesine katılmış, buna rağmen diğer liderlerle yakın temas içinde olmadığı kaydedilmişti.

Bettel'e 6 Mayıs'ta AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulanmış, hastalanmadan önce 1 Temmuz'da ikinci doz için randevusu bulunduğu belirtilmişti.

Xavier Bettel, Lüksemburg, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Lüksemburg Başbakanı Bettel, Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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