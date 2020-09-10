Son dakika haber! Lüleburgaz'da çıkan mera yangını söndürüldü - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde meralık alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Sakızköy köyünde ormana yakın meralık alanda yangın olduğunu gören vatandaşlar, durumu Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, İtfaiye Müdürlüğü ve Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 4 arazöz ve su tankeri ile müdahale etti.

Güçlükle kontrol altına alınan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangında 250 dönüm meralık alan zarar gördü.