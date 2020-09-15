Son dakika haber: Lüleburgaz'da çöplük yangını - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Tatarköy'de çöplük alandan dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 11:13 - Kaynak: AA
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