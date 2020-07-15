Son dakika haber... Lüleburgaz'da "Mahallede Şenlik Var" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Belediyeden yapılan açıklamada, etkinliklerin ay sonuna kadar süreceği belirtildi.

Etkinliğe Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de katıldı.

Daha sonra Yeni Mahalle Çocuk Sokağı'nda yazar Mercan Civan, masal saati ve uzay yolculuğu hikayelerini anlattı.

Sosyal gelişim faaliyetleri kapsamında Kocasinan Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 4-11 yaş çocuklara kukla gösterisi yapıldı, seramikten heykel ve keçe yapımı gösterildi.

Lüleburgaz Belediyesince "Mahallede Şenlik Var" etkinliği düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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