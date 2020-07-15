Son dakika haber... Lüleburgaz'da "Mahallede Şenlik Var" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Lüleburgaz Belediyesince "Mahallede Şenlik Var" etkinliği düzenlendi.
Sosyal gelişim faaliyetleri kapsamında Kocasinan Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, 4-11 yaş çocuklara kukla gösterisi yapıldı, seramikten heykel ve keçe yapımı gösterildi.
Daha sonra Yeni Mahalle Çocuk Sokağı'nda yazar Mercan Civan, masal saati ve uzay yolculuğu hikayelerini anlattı.
Etkinliğe Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de katıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, etkinliklerin ay sonuna kadar süreceği belirtildi.