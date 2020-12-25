Son dakika haber | Lüleburgaz'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
25.12.2020 13:03
Son dakika haberlerine göre KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 550 litre sahte rakı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz
ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 550 litre sahte rakı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Evrensekiz beldesinde 2 kişinin sahte rakı üretimi yaparak, piyasaya sürdüğünü belirledi. Ekiplerin iki ev ve eklentilerinde yaptığı aramada 550 litre sahte rakı, 2 damıtma düzeneği, 2 kaynatma düzeneği, 4 alkol derece ölçüm cihazı, 300 gram anason yağı ve 500 gram aktif karbon maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
- Kırklareli
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