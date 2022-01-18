Son dakika haber! Lüleburgaz'da sokaktaki cinayette 2 gözaltı - Son Dakika

KIRKLARELİ'de dün gece, sokakta takip ettikleri Osman Boz'u (46) tabancayla vurarak öldürdüğü belirlenen A.Ö. (31) ile H.Ö. (23) yakalandı. Boz'un olaydan önce, şüphelilerle oturduğu kıraathanede tartıştığı belirlendi.

Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi'nde, dün saat 21.30 sıralarında yolda yürüyen Osman Boz, 2 kişi tarafından takip edildiğini fark etti. Ülkü Sokak'a giren Boz, buradaki markete sığınmak istedi. Bu sırada, kendisini takip edenlerden biri, marketin kapısında Boz'a tabancayla ateş etti. Başına 3 kurşun isabet eden Boz, kanlar içinde yere yığıldı. Osman Boz'a ateş eden saldırganla yanındaki kişi, yolun karşısındaki otomobile binerek kaçtı. Boz, kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. İncelemede, cinayetten bir süre önce Osman Boz'un, kıraathanede A.Ö. ve H.Ö. ile oturduklarını tespit etti. Boz'un bu kişilerle tartıştığı, ardından çıkıp bölgeden uzaklaşırken takip edilip öldürüldüğü belirlendi.Şüpheliler, Eski Sanayi Sitesi'nde saklandıkları iş yerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında, olayda kullanılan tabanca ile 9 mermi ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen Osman Boz, memleketi Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Katranca köyünde toprağa verildi.

- Kırklareli