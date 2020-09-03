Son dakika haber! Lüleburgaz'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emre Yavuz yönetimindeki 39 BF 086 plakalı otomobil, Tatarköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Yavuz, sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri Yavuz'u sıkıştığı yerden kurtardı.
Yavuz, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 14:07 - Kaynak: AA
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