Son dakika haber: Lviv'de vurulan yakıt deposu yangın sonrası görüntülendi - Son Dakika
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Son dakika haber: Lviv'de vurulan yakıt deposu yangın sonrası görüntülendi

27.03.2022 11:18

Son dakika gündem haberi... - Lviv'de vurulan yakıt deposu yangın sonrası görüntülendi Rus ordusunun Ukrayna'nın Lviv şehrinde gerçekleştirdiği saldırılarda vurulan yakıt deposu yangın sonrası görüntülendi.

- Lviv'de vurulan yakıt deposu yangın sonrası görüntülendi

LVİV - Rus ordusunun Ukrayna'nın Lviv şehrinde gerçekleştirdiği saldırılarda vurulan yakıt deposu yangın sonrası görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları dün Ukrayna'nın, Polonya'ya 70 kilometre uzaklıkta bulunan Lviv şehrine yönelmiş ve Rus ordusunun 4 roketle saldırı düzenlediği şehirde bulunan bir yakıt deposu alev almıştı. Yakıt deposu çıkan yangının söndürülmesinin ardından görüntülendi.

Lviv Valisi Maksim Kozitskiy, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını ancak 5 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Son dakika haber: Lviv'de vurulan yakıt deposu yangın sonrası görüntülendi
Son dakika haber: Lviv'de vurulan yakıt deposu yangın sonrası görüntülendi
Son dakika haber: Lviv'de vurulan yakıt deposu yangın sonrası görüntülendi

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Ukrayna, Yangın, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Lviv'de vurulan yakıt deposu yangın sonrası görüntülendi - Son Dakika


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