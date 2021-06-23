Son dakika haber... Macaristan Başbakanı Orban'dan eşcinselliğe karşı yasayı eleştiren AB'ye tepki - Son Dakika

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkede 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik etmeyi yasaklayan yasal düzenlemeyi kınayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e tepki gösterdi.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Orban, Macaristan'da geçen hafta kabul edilen yasayı "utanç verici" olarak niteleyen Von der Leyen'in açıklamasının utanç verici olduğunu söyledi.

Orban, "AB Komisyonu Başkanının açıklaması gerçek dışı iddialara dayandığı için utanç verici. Yakın zamanda kabul edilen Macar yasası çocukların haklarını koruyor, ebeveynlerin haklarını güvence altına alıyor ve 18 yaşından büyüklerin cinsel yönelimine dair hakları kapsamadığından herhangi bir ayrımcı unsur içermiyor." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, söz konusu yasayla ilgili, "Bu Macar yasası utanç verici. Sadece cinsel yönelim temelinde ayrımcılık yapmakla kalmıyor aynı zamanda AB'nin temel değerlerine de aykırı. Bu konuda taviz yok." ifadelerini kullanmıştı.

13 AB ülkesi yasayı kınadı

Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, İspanya, İsveç ve Letonya tarafından dün imzalanan ortak bildiride, Macaristan Parlamentosu tarafından geçen hafta kabul edilen ve eşcinsellik karşıtı olduğu belirtilen yasaya tepki gösterilmişti.

Macaristan'da çocukları korumak adına kabul edilen yasanın eşcinsellere karşı ayrımcılık içerdiği ve fikir özgürlüğünü ihlal ettiği savunulan bildiride, farklılıkları kabul etmenin ve eşit tutmanın AB'nin temel değerleri olduğu ve bundan taviz verilemeyeceği kaydedilmişti.

Yasanın içeriği

Macaristan'da 15 Haziran'da kabul edilen ve tartışmalara neden olan yasaya göre okullarda 18 yaş altındaki kişilere, eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine teşvik eden herhangi bir içeriğin gösterimi yasaklanmıştı.

Yasaya göre ayrıca, televizyon kanalları da bu tür içeriklere sahip film ve programların izlenmesini 18 yaşın üzerindeki kişilere önerebilecek.